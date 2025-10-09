Bolivia vs. Jordania se enfrentan este viernes 10 de octubre en un amistoso internacional válido por la fecha FIFA, que servirá como preparación para ambos conjuntos de cara a sus próximos retos. El encuentro se disputará en el estadio Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, en Estambul (Turquía), desde las 11:00 a.m. hora peruana (12:00 p.m. hora boliviana). ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Bolivia llega con los ánimos elevados luego de conseguir una histórica victoria sobre Brasil en El Alto, resultado que la colocó en zona de repechaje y le devolvió la ilusión al hincha. Bajo el mando de Óscar Villegas, el conjunto altiplánico buscará mantener ese impulso y seguir afinando detalles en su sistema de juego durante esta gira por territorio europeo.

El entrenador decidió mantener el mismo grupo que afrontó las últimas jornadas de Eliminatorias, sin mayores novedades en la convocatoria. Figuras como Carlos Lampe, Fernando Saucedo y Miguelito Terceros, el máximo goleador del equipo, volverán a tener protagonismo en este amistoso. “Queremos seguir creciendo, demostrar que Bolivia puede competir en cualquier escenario”, señaló Villegas en la previa.

Este partido marcará el primero de los seis amistosos que la Federación Boliviana de Fútbol tiene programados antes del repechaje de marzo. Luego del duelo frente a Jordania, el equipo enfrentará a Rusia el martes 14 de octubre en Moscú, y posteriormente disputará otros compromisos en noviembre y enero para mantener ritmo competitivo.

Por su parte, Jordania atraviesa un gran momento tras conseguir su clasificación directa al Mundial 2026 como una de las mejores selecciones asiáticas. El cuadro dirigido por Hussein Ammouta busca mantener su nivel enfrentando a rivales sudamericanos, aprovechando esta gira por Europa para seguir ganando experiencia internacional.

El conjunto jordano ha demostrado solidez y evolución en los últimos años. En la Copa Asiática 2024 alcanzó los cuartos de final y recientemente igualó 0-0 ante Rusia en Moscú, además de vencer 3-0 a República Dominicana en Ammán. Para este duelo, se espera la presencia de su capitán Musa Al-Taamari, figura del Montpellier francés.

En cuanto a los posibles equipos, Bolivia formaría con Carlos Lampe en el arco; Diego Medina, Luis Haquín, Adrián Jusino y Roberto Fernández en defensa; Gabriel Villamil, Henry Vaca y Moisés Villarroel en el medio; mientras que el tridente ofensivo estaría conformado por Paniagua, Montero y Miguelito Terceros. Jordania, en tanto, saldría con Yazid Abu Layla; Abu Taha, Al Arab, Al Rosan, Quraishi; Sami, Rashdan, Abualnadi, Tamari y Al Naimat; dejando en punta a Olwan.

Ambos equipos llegan con realidades distintas: mientras ‘La Verde’ busca fortalecer su estructura táctica para llegar en su mejor forma al repechaje, Jordania pretende probar variantes y consolidar su idea de juego antes del Mundial. En cualquier caso, se espera un partido parejo y exigente en el que la intensidad y la estrategia serán claves.

¿Dónde ver Bolivia vs. Jordania?

El choque entre Bolivia vs. Jordania se disputará en el Estadio Recep Tayyip Erdoğan de Turquía, con transmisión de Unitel y Fútbol Canal, además de su versión de streaming en la plataforma de Unitel App. Las acciones iniciarán desde las 11:00 a.m. (hora peruana, una más en Bolivia).

¿Dónde ver Bolivia vs. Jordania en Bolivia?

El partido de Bolivia vs. Jordania en vivo en Bolivia, por amistoso FIFA, será transmitido por Unitel, Fútbol Canal, además en streaming por Unitel App.

