Bolivia vs. Rusia se medirán este martes 14 de octubre en un atractivo amistoso por fecha FIFA 2025, que servirá como termómetro para ambos combinados nacionales en sus respectivos procesos. El encuentro se disputará en el VTB Arena de Moscú desde la 1:00 p.m. (hora boliviana) y 12:00 p.m. (hora peruana), con transmisión en vivo por Unitel y Fútbol Canal. Este compromiso representa un nuevo desafío para la ‘Verde’, que buscará mantener el impulso positivo tras su reciente victoria ante Jordania. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

La Selección de Bolivia, equipo dirigido por Óscar Villegas, afronta este compromiso con el objetivo de seguir ganando rodaje internacional antes del repechaje rumbo al Mundial 2026. La selección boliviana ha mostrado mejoras notables en su rendimiento colectivo, apoyada en un bloque compacto y en el liderazgo de figuras como Carlos Lampe, Gabriel Villamil y Robson Matheus. En su último encuentro, la ‘Verde’ venció 1-0 a Jordania en Estambul, resultado que fortaleció la confianza del grupo.

Villegas no podrá contar con Moisés Paniagua, Carmelo Algarañaz ni Lucas Chávez por lesión, mientras que Diego Arroyo quedó fuera por temas políticos. Pese a las bajas, el entrenador boliviano confía en la base joven que viene destacando en la selección, con nombres como Miguel Terceros y Enzo Monteiro. “Queremos seguir creciendo y adaptándonos a distintos contextos, enfrentando rivales de jerarquía como Rusia”, señaló el estratega antes del viaje.

Por su parte, la selección de Rusia, dirigida por Valeri Karpin, llega al amistoso tras vencer 2-1 a Irán el pasado 10 de octubre. Pese a su exclusión de las competencias internacionales por sanciones de la FIFA, el combinado europeo ha sabido mantenerse activo mediante amistosos ante selecciones asiáticas y africanas. Su principal objetivo es consolidar una base sólida que le permita sostener su ritmo competitivo a largo plazo.

Rusia contará con varios jugadores destacados que militan en ligas europeas, como Aleksandr Golovin (AS Mónaco) y Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscú). Además, el DT Karpin aprovechará el encuentro para darle minutos a jóvenes talentos de la liga local. “Bolivia es un equipo técnico y competitivo. Nos ayudará a medir nuestro nivel en distintos estilos de juego”, comentó el técnico en conferencia de prensa.

El historial entre ambos países es prácticamente nulo, ya que será el primer enfrentamiento oficial entre Bolivia y Rusia. No obstante, la ‘Verde’ tiene antecedentes recientes ante selecciones europeas, con resultados variables. Su última victoria ante un rival del Viejo Continente fue en marzo de 2024, cuando superó 1-0 a Andorra con gol de Ramiro Vaca en el marco del FIFA Series.

En cuanto a las alineaciones probables, Bolivia formaría con Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, José Sagredo, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Marcelo Timorán; Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Héctor Cuéllar. Mientras que Rusia presentaría a Matvéi Safónov; Aleksandr Silyanov, Maksim Osipenko, Daniil Glebov, Ilya Vakhaniya; Anton Miranchuk, Aleksey Batrakov, Maksim Glushenkov, Zelimkhan Bakaev y Dmitriy Vorobyev.

¿Dónde ver Bolivia vs. Rusia?

El choque entre Bolivia vs Rusia se disputará en el VTB Arena de Moscú, con transmisión de Fútbol Canal, Unitel, FBF TV y Match TV (Rusia). Las acciones iniciarán desde las 12:00 p.m. (hora peruana, una hora más en Bolivia).

¿Dónde ver Bolivia vs. Rusia en Bolivia?

El partido de Bolivia vs Rusia en vivo en Bolivia, por amistoso FIFA, será transmitido por Fútbol Canal y Unitel, además en streaming por FBF TV y Unitel.tv.

¿Dónde ver Bolivia vs. Rusia por internet?

El compromiso Bolivia vs Rusia en vivo por internet será transmitido por la señal de streaming de la Federación Boliviana de Fútbol (AFP TV) y por la señal de Unitel.tv en todo territorio altiplánico.

TE PUEDE INTERESAR