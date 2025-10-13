Colombia vs. Canadá medirán fuerzas este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey por un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA. El encuentro arrancará desde las 7:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido EN VIVO por Caracol Televisión, RCN y TSN. Este compromiso llega en un momento clave para la selección de Néstor Lorenzo, que atraviesa una racha invicta y busca seguir fortaleciendo su identidad de juego frente a un rival que apunta al Mundial 2026 como anfitrión. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

La selección de Colombia vive su mejor momento de los últimos años. Bajo la conducción de Lorenzo, el equipo suma más de veinte partidos sin perder, y el reciente 4-0 ante México ha reforzado su confianza de cara a los próximos desafíos. La ‘Tricolor’ combina solidez táctica con desequilibrio en los metros finales, respaldada por un mediocampo que fluye con James Rodríguez y la velocidad letal de Luis Díaz, quien atraviesa una de sus mejores etapas goleadoras con la selección.

Para este duelo, el técnico argentino aprovechará para probar variantes y dar minutos a nuevos elementos que buscan consolidarse en el esquema. “Queremos mantener la intensidad y la efectividad en el juego. Cuando abrimos los partidos, somos letales”, declaró Lorenzo tras la goleada ante México. Además, David Ospina amplió su récord como el jugador con más partidos en la historia del equipo nacional, con 129 presencias.

Del otro lado, Canadá llega en un proceso de reconstrucción bajo la dirección técnica de Jesse Marsch. Aunque perdió 1-0 ante Australia en su última presentación, el equipo norteamericano ha mostrado progresos en su estilo de presión alta y juego vertical. Su ataque es liderado por Jonathan David, delantero del Juventus, y Cyle Larin, ambos encargados de llevar peligro constante al área rival.

El mediocampo canadiense cuenta con la calidad de Stephen Eustáquio e Ismaël Koné, piezas claves para recuperar y lanzar transiciones rápidas. Marsch busca que su equipo mantenga la intensidad ante una Colombia que prioriza la posesión. “Estos partidos son una oportunidad para crecer ante selecciones de gran nivel”, expresó el entrenador estadounidense en conferencia de prensa previa al compromiso.

En cuanto al historial, ambos equipos se han enfrentado en tres oportunidades, con dos triunfos para Colombia y uno para Canadá. El último choque entre ambos fue hace exactamente diez años, el 15 de octubre de 2014, también en Nueva Jersey, y terminó con victoria colombiana por 1-0 gracias a un gol de James Rodríguez, quien volverá a comandar la ofensiva en esta nueva edición del duelo.

Las alineaciones probables para este partido serían las siguientes: Colombia saldría con David Ospina; Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Jefferson Lerma, Kevin Castaño; James Rodríguez, Luis Díaz, Kevin Serna y Luis Suárez. En tanto, Canadá formaría con Maxime Crépeau; Richie Laryea, Joel Waterman, Derek Cornelius, Niko Sigur; Ismaël Koné, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Cyle Larin y Jonathan David.

Colombia acumula trece goles en sus últimos tres encuentros, lo que demuestra la potencia ofensiva que ha desarrollado en esta etapa. Su efectividad en la pelota parada también ha sido un arma recurrente, con James y Juan Fernando Quintero como principales ejecutores. La meta será mantener ese nivel ante un rival que combina fuerza física con disciplina táctica.

¿Dónde ver Colombia vs. Canadá?

El choque entre Colombia vs. Canadá se disputará en el Red Bull Arena de New Jersey, con transmisión de Gol Caracol, Ditu, RCN TV y Caracol TV. Las acciones iniciarán desde las 7:00 p.m. (hora peruana y colombiana).

¿Dónde ver Colombia vs. Canadá en Colombia?

El partido de Colombia vs. Canadá en vivo en Colombia, por amistoso FIFA, será transmitido por Gol Caracol, Ditu, RCN TV y Caracol TV, además en streaming por Gol Caracol (Youtube), Canal RCN App y RCN Deportes (YouTube).

¿Dónde ver Colombia vs. Canadá por Chile?

El compromiso Colombia vs. Canadá en vivo para todo Chile será transmitido por la señal de DIRECTV, DGO y Amazon Prime Video en todo territorio chileno.

¿Dónde ver Colombia vs. Canadá en Estados Unidos?

El partido amistoso internacional FIFA entre Colombia vs. Canadá en vivo en Estados Unidos será transmitido por Fanatiz TV.

