Dónde ver Colombia vs México EN VIVO por amistoso FIFA: qué canales televisan

Colombia vs. México se enfrentan este sábado 11 de octubre en un amistoso internacional válido por la fecha FIFA, que servirá como preparación para ambos conjuntos de cara a sus próximos retos. El encuentro se disputará en el estadio AT&T, en Texas (USA), desde las 8:00 p.m. hora peruana y colombiana (7:00 p.m. hora mexicana). ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos de los últimos años. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo selló su clasificación al Mundial tras una doble fecha perfecta en las Eliminatorias Sudamericanas, donde venció a Bolivia y Venezuela. En ese último compromiso, los “cafeteros” golearon 6-3 a la “Vinotinto” en Maturín, mostrando contundencia ofensiva y confianza colectiva en un cierre brillante de campaña.

El protagonismo fue absoluto para Luis Javier Suárez, autor de cuatro goles en esa victoria que confirmó el crecimiento del plantel colombiano. A su lado, Jhon Córdoba y Yerry Mina completaron el marcador en una jornada que dejó atrás las dudas del inicio del proceso.

Con dos triunfos y tres empates en sus últimos cinco partidos, Colombia ha consolidado una identidad clara basada en la presión alta y la efectividad de sus atacantes. En esta convocatoria, en lugar de Jhon Córdova ingresará Kevin Serna, que llega de hacer una gran campaña en Fluminense.

Por su parte, México afronta esta etapa con la tranquilidad que otorga tener asegurada su participación mundialista como país anfitrión. Bajo la conducción de Javier “El Vasco” Aguirre, el “Tri” ha encontrado equilibrio y solidez, respaldado por su reciente conquista de la Copa Oro, donde mostró un fútbol práctico y eficiente. El objetivo actual pasa por mantener ritmo competitivo ante rivales de peso internacional.

En su preparación más reciente, el conjunto mexicano igualó 2-2 frente a Corea del Sur en Nashville, en un amistoso que sirvió para medir su nivel ante un equipo asiático clasificado al Mundial. El seleccionador aprovechó el encuentro para rotar piezas y fortalecer su estructura táctica.

El plan del “Tri” también contempla medir fuerzas ante equipos sudamericanos para simular el ritmo y la intensidad que encontrarán en la Copa del Mundo. En ese sentido, el duelo con Colombia representa una prueba ideal para afinar detalles y seguir potenciando el juego de conjunto que Aguirre ha priorizado desde su llegada.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 16 de diciembre de 2023 en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en un partido cargado de emociones. México tomó ventaja con los goles de Omar Govea y Gonzalo Martínez, pero Colombia remontó en el segundo tiempo con anotaciones de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Gómez, sellando un 3-2 que todavía se recuerda por su intensidad. Ahora, casi dos años después, volverán a verse las caras con realidades distintas, pero con la misma ambición competitiva.

¿Dónde ver Colombia vs México?

El choque entre Colombia vs México se disputará en el AT&T Stadium de Texas, con transmisión de RCN TV, Caracol TV, TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Las acciones iniciarán desde las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana, una hora menos en México).

¿Dónde ver Colombia vs México en Colombia?

El partido de Colombia vs México en vivo en Colombia, por amistoso FIFA, será transmitido por RCN TV, Caracol TV, además en streaming por RCN App y Ditu.

¿Dónde ver Colombia vs México en México?

El partido de Colombia vs México en vivo en México, por amistoso FIFA, será transmitido por TUDN, Canal 5, Azteca 7, además en streaming por Azteca Deportes Network, ViX Gratis.

