Ecuador vs. México se enfrentarán este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, en un nuevo amistoso internacional por fecha FIFA. Este compromiso marcará el cierre de la gira norteamericana para la selección dirigida por Sebastián Beccacece, que sigue afinando detalles rumbo al Mundial 2026. Del otro lado, México buscará dejar atrás la goleada sufrida ante Colombia y reencontrarse con su mejor versión futbolística ante su público. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para no perderte este duelo internacional. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

La Selección de Ecuador llega a este encuentro luego de empatar 1-1 ante Estados Unidos en Austin, un duelo donde mostró solidez en gran parte del partido, aunque volvió a sufrir en los minutos finales. Con su clasificación al Mundial ya asegurada, la ‘Tri’ atraviesa una etapa de consolidación bajo el mando de Beccacece, quien apuesta por un fútbol intenso y vertical. “Necesitamos seguir evolucionando y probar alternativas sin perder nuestra identidad”, sostuvo el estratega argentino en conferencia.

Para este compromiso, Ecuador presentará variantes en su once inicial. Hernán Galíndez será nuevamente el arquero titular, mientras que en la zaga se mantendrán Willian Pacho y Joel Ordóñez como centrales. En mediocampo, Jordy Alcívar y Pedro Vite buscarán adueñarse de la posesión, acompañados por la creatividad de Kendry Páez. Enner Valencia, capitán y goleador histórico, comandará el ataque junto a John Yeboah, quien atraviesa un gran momento en el fútbol europeo.

México, por su parte, llega golpeado tras la dura caída 0-4 ante Colombia en Arlington. Javier Aguirre, actual técnico del ‘Tri’, sabe que su equipo necesita mejorar de manera urgente, especialmente en defensa y generación de juego. Ante Ecuador, el combinado mexicano tendrá la oportunidad de reivindicarse ante su gente y recuperar confianza de cara a la recta final de su preparación para el Mundial que organizarán junto a Canadá y Estados Unidos.

El equipo azteca formaría con Luis Malagón bajo los tres palos; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Erik Lira y Marcel Ruiz en el mediocampo; mientras que Orbelín Pineda, Diego Lainez y Alexis Vega acompañarán a Santiago Giménez en ofensiva. Se espera que Aguirre pruebe algunas variantes durante el encuentro, especialmente en la segunda mitad, para dar minutos a jugadores jóvenes.

Históricamente, los duelos entre México y Ecuador suelen ser parejos. En su último enfrentamiento, disputado el 1 de julio de 2024 por la fase de grupos de la Copa América, empataron 0-0 en un partido cerrado y táctico. Este nuevo choque se presenta como una oportunidad para ambos combinados de medir su evolución a un año de aquella igualdad.

¿Dónde ver México vs. Ecuador?

El choque entre México vs. Ecuador se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, con transmisión de ECDF, TUDN, Zapping TV, Azteca TV y Fubo TV. Las acciones iniciarán desde las 9:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).

¿Dónde ver México vs. Ecuador en México?

El partido de México vs. Ecuador en vivo en México, por amistoso FIFA, será transmitido por TUDN, ViX, Canal 5 y Azteca Deportes.

¿Dónde ver México vs. Ecuador por Ecuador?

El compromiso México vs. Ecuador en vivo para todo Ecuador será transmitido por la señal de ECDF (El Canal del Fútbol) y Zapping Sports en todo territorio ecuatoriano. Además, por las señales de streaming de ECDF (YouTube y APP) y Zapping TV.

¿Dónde ver México vs. Ecuador en Estados Unidos?

El partido amistoso internacional FIFA entre México vs. Ecuador en vivo en Estados Unidos será transmitido por TUDN, ViX Premium, Fubo Sports, FOX Deportes y Univision.

