Paraguay vs. Corea del Sur se medirán este martes 14 de octubre en un atractivo amistoso internacional por fecha FIFA, que servirá como preparación para ambas selecciones con miras al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl, desde las 6:00 a.m. hora peruana (8:00 a.m. en Paraguay), y contará con transmisión EN VIVO por Tigo Sports y AFP TV. ¿A qué hora juega la Albirroja? ¿Dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para no perderte este duelo internacional. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

La selección de Paraguay llega a este compromiso en plena gira asiática, tras empatar 2-2 ante Japón en Osaka, en un encuentro que dejó buenas sensaciones en ataque pero algunas dudas en defensa. Gustavo Alfaro, que recientemente logró la clasificación al Mundial 2026, busca darle continuidad a su idea de juego y evaluar variantes dentro del plantel.

Para este segundo amistoso, el estratega planea realizar varios cambios en todas las líneas. Orlando Gill reemplazaría a Roberto Fernández en el arco, mientras que Alan Benítez, Matías Galarza, Hugo Cuenca y Ronaldo Martínez podrían ir desde el arranque. El objetivo de Alfaro es seguir probando alternativas y fortalecer el funcionamiento colectivo, sobre todo en el mediocampo y la zona ofensiva.

Por su parte, Corea del Sur intentará recuperarse ante su público después de la dura goleada 5-0 sufrida frente a Brasil en su más reciente presentación. El combinado asiático, dirigido por Jürgen Klinsmann, busca reivindicarse aprovechando la localía en Seúl, donde ha ganado dos de sus últimos tres partidos. Su máxima figura, Heung-Min Son, será titular y liderará el ataque junto a Lee Jae-Sung y Hwang In-Beom.

El equipo surcoreano mantiene una propuesta basada en la presión alta y la velocidad por las bandas, aunque ante Brasil mostró falencias en la defensa. Klinsmann espera que este duelo ante Paraguay sirva para ajustar detalles antes de los próximos compromisos oficiales. “Estos partidos son vitales para medirnos y crecer como equipo”, comentó el técnico alemán en la previa.

En cuanto al historial entre ambas selecciones, Corea del Sur domina claramente. En los últimos cinco enfrentamientos, la Albirroja no ha podido ganar: los asiáticos suman dos triunfos y tres empates. El más reciente fue un vibrante 2-2 en junio de 2022. Antes, los surcoreanos vencieron por 3-0 en 2009 y 2-0 en 2014, resultados que reflejan la dificultad del desafío que afrontarán los guaraníes en esta nueva cita.

Las posibles alineaciones también generan expectativa. Paraguay formaría con Orlando Gill; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez y Miguel Almirón; Hugo Cuenca y Toni Sanabria en el ataque. Mientras tanto, Corea del Sur alinearía con Cho Hyun-Woo; Seol Young-Woo, Cho Yu-Min, Kim Min-Jae, Kim Joo-Sung; Lee Tae-Seok, Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho, Lee Jae-Sung; y Heung-Min Son como principal referencia ofensiva.

Este amistoso es importante para ambas selecciones por motivos distintos. Para Paraguay, representa una oportunidad de seguir consolidando la era Alfaro con vistas al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. En cambio, Corea del Sur busca reforzar su plantel y recuperar confianza tras la abultada derrota ante Brasil. Además, el duelo otorga puntos valiosos en el ranking FIFA, lo que añade un incentivo extra para ambos equipos.

¿Dónde ver Paraguay vs. Corea del Sur?

El choque entre Paraguay vs. Corea del Sur se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl, con transmisión de Tigo Sports y APF TV. Las acciones iniciarán desde las 6:00 a.m. (hora peruana, dos horas más en Paraguay).

¿Dónde ver Paraguay vs. Corea del Sur en Paraguay?

El partido de Paraguay vs. Corea del Sur en vivo en Paraguay, por amistoso FIFA, será transmitido por Tigo Sports, además en streaming por APF TV.

¿Dónde ver Paraguay vs. Corea del Sur por internet?

El compromiso Paraguay vs. Corea del Sur en vivo por internet será transmitido por la señal de streaming de la Federación Paraguaya de Fútbol (AFP TV) en todo territorio guaraní.

