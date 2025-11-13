Vamos con la información. ¿Dónde ver Venezuela vs. Australia, en el amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre 2025? Los equipos de Fernando Batista y Graham Arnold se enfrentarán este viernes 14 de noviembre en el Shell Energy Stadium, escenario que acogerá por primera vez un choque entre ambas selecciones absolutas. Revisa aquí todos los detalles del encuentro, los horarios confirmados y la transmisión oficial para los distintos países de Sudamérica y el resto del continente.

Venezuela busca recuperarse luego de su reciente derrota ante Argentina (0-1) y aprovechar este amistoso para seguir fortaleciendo el plantel que viene compitiendo en Eliminatorias. Pese al tropiezo, la Vinotinto mantiene una base sólida y quiere demostrar avances frente a un rival que destaca por su disciplina y energía física.

En su última presentación, Venezuela cayó por la mínima diferencia ante la Albiceleste, un partido parejo que dejó buenas sensaciones pero también tareas pendientes para mejorar en el juego ofensivo. Con Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués al mando del ataque, la Vinotinto intentará reencontrarse con el gol en Houston.

Para Australia, la consigna también es levantarse: perdió en su estadio ante Estados Unidos por 1-2 y buscará corregir detalles defensivos que le costaron el partido. Con futbolistas como Mathew Ryan, Martin Boyle y Nicholas D’Agostino, los ‘Socceroos’ llegan con un plantel competitivo y acostumbrado a este tipo de escenarios internacionales.

Ambos seleccionados afrontan este amistoso en un momento determinante de su temporada. Venezuela quiere consolidar su crecimiento de cara a las Eliminatorias, mientras que Australia afina su funcionamiento para seguir escalando en el ranking y llegar bien al próximo Mundial. Será, además, un duelo histórico: es el primer enfrentamiento oficial entre ambos a nivel de selecciones absolutas.

¿Dónde ver Venezuela vs. Australia?

El choque entre Venezuela vs. Australia se disputará en el Shell Energy Stadium, con transmisión exclusiva de Televen para todo el continente. Las acciones iniciarán desde las 9:30 p.m. (hora peruana y 1 hora más para Venezuela).

¿Dónde ver Venezuela vs. Australia en Venezuela?

El partido de Venezuela vs. Australia en vivo en Venezuela, por amistoso FIFA, será transmitido por Televen. Además, en streaming de Televen.

¿Dónde ver Venezuela vs. Australia por México?

El compromiso Venezuela vs. Australia no tiene canal disponible en México, sin embargo, con uso de un VPN podrá ver el partido por la señal de Televen.

¿Dónde ver Venezuela vs. Australia en Estados Unidos?

El partido amistoso internacional FIFA entre Venezuela vs. Australia en vivo en Estados Unidos ocurre un caso similar ya que no hay señal disponible para dicho encuentro.

