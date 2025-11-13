Alianza Lima se alista para la última fecha del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1, escenario donde podría definir su situación en la tabla acumulada. Desde tienda blanquiazul, buscan el segundo lugar para acceder directo a la final del play-off para el cupo de Perú 2; sin embargo, necesitan esperar una caída de Cusco FC y ganar su partido ante UTC. En medio de esta tensión, en el último choque contra Los Chankas, surgió un momento que dejó polémica: Hernán Barcos pidió la cinta de capitán a Carlos Zambrano en el desarrollo de la contienda, pero los gestos del ‘Pirata’ dejaron cierta intriga. Días después, el delantero de 41 años aclaró la situación y explicó todo.

“Fue un error mío, yo estaba con la cabeza un poco caliente y se la pedí a Carlos de mala manera. Le pedí disculpas, hablé con el grupo y no era tan importante tampoco. No fue bueno para mí, no tenía necesidad”, expresó en diálogo con la prensa, luego cumplir un día de entrenamientos en las instalaciones de Esther Grande de Bentín en Lurín.

Para el ‘Pirata’ la situación se debió solamente a la calentura del partido. Sin embargo, la reacción generó polémica en la semana en medio de la expectativa por su renovación con la institución para la próxima temporada. Hernán fue claro en que todavía no tiene resuelta esta situación.

“En lo personal el deseo es continuar, el club analiza más lo deportivo, los números que he tenido durante el año y después se tomarán decisiones. El hincha gracias a Dios siempre está apoyando pero no es decisivo a la hora de tomar decisiones para el club, para mí primero está Alianza y segundo Alianza”, apuntó.

Eso sí, el objetivo más próximo del club es obtener el cupo de Perú 2 que brinda pase directo a fase de grupos de Copa Libertadores 2026: “La idea es tratar de terminar como Perú 2, es el objetivo ahora, estamos trabajando para eso, estamos bien, estamos firmes y esperamos terminar de la mejor forma”.

En esa misma línea, tampoco se animó a dar un pronóstico de lo que podría pasar el próximo año, en cuanto la idea de reforzar el equipo con un nuevo delantero y también el objetivo de ser campeones, deteniendo lo que podría ser un tetracampeonato de Universitario de Deportes.

“No podemos especular porque no sabemos qué va a pasar pero si nos toca estar lo haremos de la misma forma que este año, compitiendo. Estar los tres a la altura y competir de la mejor forma posible. Creo que los tres fuimos importantes, no solo por hacer goles, sino por acompañarnos y bancarnos en los momentos que te toca y que no te toca jugar, esperemos poder continuar”, aseguró.

Por último, opinó sobre el presente de Paolo Guerrero y su no convocatoria a la Selección Peruana: “Paolo va a estar en la selección hasta que él quiera, hasta que se sienta cómodo, es un gran jugador y un gran profesional. Ojalá la selección pueda encontrar a otro Paolo Guerrero porque lo necesita”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

