Cienciano del Cusco quiere cerrar un 2025 irregular con la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año. Tras un ilusionante inicio de temporada, el equipo imperial no pudo mantener esa tendencia y no depende de sí mismo para obtener el último boleto a un torneo internacional. Por ello, la directiva planea cambios pase lo que pase en la última jornada del Torneo Clausura, y el primer apuntado sería Carlos Desio, quien no continuaría en el ‘Papá’ el próximo año. Hasta el momento nadie se le acercó al entrenador argentino para evaluar una posible renovación y la decisión ya estaría tomada.

Luego de perder ante Sporting Cristal en los descuentos en el Alberto Gallardo, el propio entrenador no confirmó su continuidad en Cienciano. “La dirigencia seguro está esperando hasta el final a ver qué sucede para ver si hay una renovación o no. Hasta ahora nadie se acercó, yo sigo pensando que queda un último partido, tenemos que ganarlo y ver qué pasa con los demás”, señaló con respecto a una posible clasificación a la Copa Sudamericana.

En ese sentido, la directiva del ‘Papá’ ya tiene un nombre en mente para reemplazar a Desio. Se trata de Horacio Melgarejo, actual entrenador de ADT, quien es la principal opción para asumir la dirección técnica el próximo año. “Negociaciones están bastante avanzadas. Entrenador argentino fue asistente hasta mitad de temporada de Ángel Comizzo”, señaló el periodista Kevin Pacheco en su cuenta de X.

De hecho, el propio ADT compite con Cienciano en la última fecha del Torneo Clausura para asegurar ese último boleto a la Copa Sudamericana 2026. Los de Tarma deben ganar en Cutervo a Comerciantes Unidos y esperar que Sport Huancayo no gane en dicha jornada. En tanto que el ‘Papá’ necesita ganar y esperar que el ‘Rojo Matador’ y ADT no lo hagan. Es decir, en el papel el ‘Vendaval Celeste’ tiene más opciones.

Horacio Melgarejo llegó a ADT esta temporada. (Foto: ADT)

Sin embargo, la directiva de Cienciano presidida por el paraguayo Carlos Lugo comenzó con las negociaciones por Melgarejo y podría hacer oficial el acuerdo ni bien culmine el Torneo Clausura. En caso no consigan o no el objetivo internacional, el nuevo entrenador comenzará con la planificación deportiva y la fecha de inicio de la pretemporada en Cusco, proyectada para inicios de enero del 2026.

En el caso de ADT, Horacio Melgarejo trabaja junto al también argentino Cristian Ruggeri, quien tendrá la última palabra: mudarse junto al entrenador principal al Cusco o quedarse como cabeza del comando técnico en Tarma para continuar el proyecto con miras al próximo año, y la reestructuración del equipo que esto también supone. Claro, también dependerá de si consiguen el cupo a la Copa Sudamericana.

Por lo pronto, así se viene moviendo el mercado de pases en la Liga 1, no solo con futbolistas sino también con entrenadores. Pese a que falta una fecha para que culmine el Torneo Clausura, hay clubes que ya se van moviendo y negociaciones que siguen su curso para adelantar tiempo y comenzar con la planificación antes que muchos, sobre todo los equipos no clasificados a los play-offs, salgan de vacaciones.

Cienciano viene de perder ante Sporting Cristal en los descuentos. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder por 2-1 ante Sporting Cristal, Cienciano volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ayacucho FC, en partido válido por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

