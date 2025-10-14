ECDF es el canal encargado de transmitir el Ecuador vs. México, válido por amistoso internacional en fecha FIFA. Este duelo se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara. El encuentro servirá como preparación rumbo al Mundial 2026, donde ambas selecciones buscarán ajustar detalles tácticos y probar variantes. Con dos realidades diferentes, este duelo promete emociones y servirá de termómetro para medir el momento futbolístico de ambos combinados. Atento a todos los detalles y descubre cómo verlo si te encuentras en tu hogar.

El elenco de Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, atraviesa una etapa de evaluación y consolidación tras asegurar su clasificación al Mundial con varias fechas de anticipación. El técnico argentino busca darle continuidad a su proyecto y, al mismo tiempo, ofrecer minutos a jugadores que han tenido poca participación. El reciente empate 1-1 ante Estados Unidos dejó sensaciones mixtas: orden defensivo, pero falta de contundencia en el último tramo del campo.

En la lista ecuatoriana destacan nombres como Hernán Galíndez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán y Enner Valencia, piezas clave en el proceso. A ellos se suman jóvenes de proyección como Kendry Páez y John Yeboah, quienes podrían tener minutos importantes. Este amistoso será una nueva oportunidad para que Beccacece observe alternativas de cara a los próximos desafíos, especialmente pensando en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Por el lado de México, el presente no es el más alentador. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega golpeado tras la goleada 0-4 sufrida ante Colombia en Arlington. El ‘Tri’ necesita reencontrarse con su estilo y volver a conectar con su afición, que espera una reacción inmediata. En esta convocatoria destacan figuras como Santiago Giménez, Orbelín Pineda y Diego Lainez, quienes intentarán liderar la recuperación del equipo.

El último antecedente entre ambas selecciones fue el 1 de julio de 2024, en la fase de grupos de la Copa América, donde empataron sin goles en un encuentro parejo y trabado. Aquel resultado dejó la sensación de que existe un equilibrio en fuerzas, lo que hace de este nuevo enfrentamiento un reto atractivo tanto para ecuatorianos como para mexicanos.

Además del aspecto deportivo, este amistoso tendrá implicancia en el ranking FIFA. Ecuador, actualmente en el puesto 24, podría superar a Corea del Sur y meterse en el codiciado Bombo 2 del Mundial si consigue una victoria en Guadalajara. Por ello, el compromiso no solo servirá para probar jugadores, sino también para sumar puntos clave en la clasificación internacional.

¿Cómo ver ECDF en vivo para seguir Ecuador vs. México?

Si quieres ver el partido de Ecuador vs. México en ECDF, tendrás que hacerlo mediante ECDF. En señal TVCable lo encuentras en el 214 SD y 745 HD.

¿Cómo ver ECDF en vivo por señal abierta?

Para sintonizar ECDF en señal abierta, debes sintonizar los canales 3 SD y 777 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en CNT de Ecuador.

¿Cómo ver ECDF en vivo por cable?

Para ver ECDF por cable y disfrutar del amistoso de Ecuador vs. México en el país ‘cafetero’, puedes sintonizar distintas operadoras. En Claro TV: 100 SD y 66 HD y en DIRECTV es el Canal 655 SD y 1655 HD.

¿Cómo ver ECDF en vivo por internet?

ECDF transmite a través de la señal en vivo de Youtube. Solo necesitas conexión a internet, un navegador y pagar un monto de 9.99 dólares para acceder a este contenido. Además, cuentas con la otra opción de adquirir la suscripción para verlo por Zapping TV.

¿Cómo ver ECDF en vivo en Ecuador?

En Ecuador, son tres modalidades disponibles para ver ECDF. En señal TVCable lo encuentras en el 214 SD y 745 HD. en la mayoría de ciudades. Por cable en Claro TV: 100 SD y 66 HD y en DIRECTV es el 655 SD y 1655 HD. En internet, ECDF transmite a través de la señal en vivo de Youtube y su página web. Solo necesitas conexión a internet, un navegador y adquirir el plan de 9.99 dólares.

¿Cómo ver ECDF en vivo desde México?

Para ECDF desde México necesitas un VPN. De esta manera, podrás ingresar a la web de El Canal Del Fútbol y disfrutar del amistoso de Ecuador vs. México. En el país azteca, los canales que transmiten las acciones son TUDN, VIX Gratis, Canal 5 y Azteca 7.

TE PUEDE INTERESAR