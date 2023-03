Ecuador vs. Australia juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el CommBank Stadium este viernes 24 de marzo desde las 4:30 p.m. (hora ecuatoriana y peruana) en choque amistoso de carácter internacional FIFA. La transmisión estará a cargo de las señal de Star Plus, El Canal del Fútbol (ECDF), SKY Sports y Fútbol Libre. Este cotejo marcará la primera vez del ‘Tri’ bajo el mando del DT Félix Sánchez Bas. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

La selección de Ecuador arrancará este viernes el proceso de preparación con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial del 2026, con el amistoso en Sídney contra Australia de la mano del exseleccionador de Catar, el español Félix Sánchez Bas.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Australia?

Ecuador: 04:00 horas

Perú: 04:00 horas

Colombia: 04:00 horas

Argentina: 06:00 horas

Uruguay: 06:00 horas

Chile: 06:00 horas

España: 10:00 horas

Sánchez, de 47 años, debutará tras once días de haber asumido la dirección técnica de Ecuador, con un recorrido que espera sellar con la clasificación al Mundial del 2026, que organizarán en forma conjunta Canadá, Estados Unidos y México.

Para ello, ha trabajado desde el lunes en Sídney con la mayoría de los jugadores que lograron la clasificación al Mundial de Qatar 2022, del que quedaron eliminados en la fase de grupos.

Sin embargo, deberá sortear las primeras dificultades ocasionadas por las lesiones de tres jugadores básicos en la clasificación para Qatar, a los que se sumó el defensa José Hurtado, que también será baja por lesión.

El debutante técnico español con el equipo suramericano, echará de menos por lesiones al goleador histórico de Ecuador, con 38 tantos, Enner Valencia, el también atacante Gonzalo Palta y el centrocampista Carlos Gruezo.

La expectativa en Ecuador es grande para ver en acción al equipo de Sánchez, pues mientras unos creen que alinearía con el más joven de los porteros, Moisés Ramírez, otros aseguran ratificará a los experimentados Hernán Galíndez o Alexander Domínguez; y que armaría una línea de tres defensas, con dos extremos más adelantados.

¿Qué canales pasan el Ecuador vs. Australia?

Argentina: Star Plus, DIRECTV Sports

Australia: Paramount Plus

Uruguay: Star Plus, DIRECTV Sports

Chile: Star Plus, DIRECTV Sports

Perú: Star Plus, DIRECTV Sports

Ecuador: El Canal del Fútbol, Star Plus, DIRECTV Sport

Colombia: Star Plus, DIRECTV Sports

Estados Unidos: ESPN

Aunque la característica de juego de los ecuatorianos ha sido con línea de cuatro defensas; dos centrocampistas de contención, dos de salida y dos atacantes, se prevé que habrá cambios.

Por su parte, el técnico local, el australiano Graham Arnold, privilegiará a los jugadores que participaron en el Mundial de Qatar, pues la intención será exponerlos al reconocimiento de los aficionados que asistirán al estadio Commbank, de Sídney.

Arnold, de 59 años, dirige al equipo desde el 2018, con 25 triunfos, cuatro empates y ocho derrotas, por lo que intentará aprovecharse de la transición futbolística de su rival.

Australia tiene seis participaciones en los mundiales de fútbol, en 1974 como integrante de la Confederación de Fútbol de Oceanía (CFO), y en forma consecutiva desde el 2006, 2010, 2014, 2018, hasta el de Qatar 2022, pero como miembro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) desde el 2006.

Ecuador vs. Australia: probables alineaciones

Ecuador: Galíndez, Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán, Franco, Méndez, Caicedo, Sarmiento, Estrada, Rodríguez.

Australia: Ryan, Behich, Rowles, Souttar, Atkinson, Mooy, Baccus, McGree, Metcalfe, Irvine, Duke.

Ecuador vs. Australia: ¿Dónde jugarán?