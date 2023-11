Ecuador vs. Brasil rivalizan (EN VIVO | EN DIRECTO) por los octavos de final del Mundial Sub-17 de Indonesia. El duelo se llevará a cabo este lunes 20 de noviembre desde las 3:30 a.m. (hora peruana) y definirá el primer clasificado a los cuartos de final. La ‘Tri’ clasificó a esta instancia tras quedar en el segundo lugar del Grupo A; por el lado de Brasil, fueron segundos en el Grupo C (con 6 puntos) y accedieron a 8vos por diferencia de goles (+9), dejando fuera de carrera a Irán. La transmisión estará a cargo de la señal de DSPORTS para Latinoamérica. En Ecuador, podrá ser visto por TeleAmazonas. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Las acciones se realizarán en el estadio Manahan.





Ecuador clasificó a octavos de final tras empatar con Panamá. (Video: DSPORTS)





Ecuador vs. Brasil: probables alineaciones

Ecuador: Cristhian Loor; Jair Collahuazo, Ivis Davis, Jesús Polo, Elkin Ruiz; Jairo Reyes, Juan Rodríguez; Santiago Sánchez, Yandri Vásquez, Michael Bermúdez; Alen Obando.

