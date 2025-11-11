La Selección de Ecuador continúa su preparación internacional y este jueves 13 de noviembre enfrentará a Canadá en Toronto, en el primero de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para que Sebastián Beccacece pueda seguir afianzando a su equipo de cara a lo que será la participación de la ‘Tri’ en el Mundial 2026. Por su parte, el cuadro norteamericano se prepara para ser anfitrión de este magno evento.

Ecuador llega a este amistoso con el orgullo de ser una de las selecciones con mejor presente en Sudamérica, producto de una “Generación de Oro” de jóvenes talentos. El equipo ha destacado por su rigor táctico y una solidez defensiva que lo ha convertido en un muro difícil de penetrar.

La base del éxito ecuatoriano se encuentra en su mediocampo, liderado por Moisés Caicedo, un motor incansable en la recuperación y distribución. El desafío para el equipo es traducir esa solidez en una mayor eficacia ofensiva. Este partido sirve para darle rodaje a sus delanteros ante una defensa atlética.

No existen muchos antecedentes recientes entre ambas selecciones, lo que añade un factor de incógnita al encuentro. El partido promete ser un fascinante choque de estilos: el fútbol físico y directo de Canadá contra la disciplina y la técnica sudamericana de Ecuador. La clave será el control del balón en el mediocampo y la gestión de la velocidad.

Canadá, por su parte, con la mente puesta en ser anfitrión del Mundial 2026, utiliza estos amistosos FIFA como cruciales pruebas de fuego. El equipo busca consolidar la identidad de juego de su entrenador, basándose en la intensidad física y la verticalidad, preparando a su joven plantilla para la máxima competencia.

La principal fortaleza canadiense reside en su explosivo ataque, liderado por figuras de primer nivel mundial. Jugadores como Alphonso Davies (lateral/extremo) y el goleador Jonathan David son la base del equipo. Su velocidad y capacidad de desequilibrio individual son la clave para superar defensas sudamericanas como la de Ecuador.

El sistema canadiense se caracteriza por una presión alta y asfixiante, buscando recuperar el balón lo más cerca posible del arco rival. Intentarán anular el juego de toque ecuatoriano en el mediocampo. Este duelo será vital para que el cuerpo técnico evalúe la profundidad del banquillo y el rendimiento físico del equipo en un contexto fuera de CONCACAF.

¿Cuándo se jugará el partido entre Ecuador vs Canadá?

El partido de Ecuador vs Canadá se disputará en BMO Field de Toronto, está programado para el jueves 13 de noviembre. Y este duelo comenzará a las 7:30 p.m. (horario peruano), mientras que en territorio ecuatoriano comenzará a la misma hora.

¿En qué canales ver el Ecuador vs Canadá?

En cuanto a la transmisión del amistoso de Ecuador, esta estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF), además de la versión de streaming en la plataforma de Zapping. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR