Si bien todavía resta una jornada para que finalice la etapa regular de la Liga 1, donde se definirán las posiciones de los clasificados a los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, el área deportiva de Alianza Lima continúa trabajando en la conformación del plantel para el año que viene. En ese sentido, el último miércoles se revelaron algunos detalles de las tratativas para cerrar la contratación de un futbolista que recientemente fue convocado a la Selección Peruana: D’Alessandro Montenegro.

El jugador de ADT estuvo en la pasada convocatoria de la ‘Blanquirroja’ para el amistoso frente a Chile en octubre, en donde si bien no pudo debutar y de quedó en el banquillo, dejó en claro que su nombre viene siendo observado desde las oficinas de la Videna. Así pues, Alianza Lima ya avanza en las tratativas con el conjunto tarmeño, esperando cerrar su transferencia cuando finalice la temporada.

Según detalló RPP Noticias, todo está muy encaminado y solo es cuestión de tiempo para que las partes queden conformes y se ejecute el traspaso. Eso sí, un detalle a tomar en cuenta es que los que encabezan el área deportiva de la institución íntima están analizando dos opciones: mantener a Montenegro como parte del plantel, o mandarlo a préstamo para que no pierda rodaje.

D’Alessandro Montenegro ha tenido una carrera en ascenso en ADT, pero no olvidemos que hizo divisiones menores en Alianza Lima y tras no lograr debutar en el primer equipo, supo aprovechar oportunidades en provincia teniendo un breve paso por Deportivo Llacuabamba. Desde el 2024 juega con el plantel principal de los celestes y su buen nivel en este 2025 le permitió llegar a la Selección Peruana.

D'Alessandro Montenegro hizo divisiones menores en Alianza Lima. (Foto: ADT)

Revisando sus números en la presente campaña, el futbolista de 22 años registra 33 partidos oficiales entre Liga 1 (29), Liga 3 (3) y Copa Sudamericana (1), habiendo marcado dos goles y servido cinco asistencias. De llegar a La Victoria, su polifuncionalidad no solo le permitiría alternar como lateral derecho, sino también como central y hasta de carrilero por dicha banda.

No olvidemos que no es el único lateral por ese sector que está entre los objetivos de Alianza Lima para este mercado de fichajes. Durante la semana pasada, Franco Navarro Mandayo –gerente deportivo–, Franco Navarro Monteiro –director deportivo– y Fernando Cabada –administrador– estuvieron en Argentina para conocer más detalles de la actualidad de Luis Advíncula en Boca Juniors, dejando en claro que no tirarán la toalla fácilmente e intentarán ficharlo.

Esto, a su vez, deja en claro que Marco Huamán, quien tiene contrato hasta diciembre del 2026, podría irse a préstamo o quedarse para competir con D’Alessandro Montenegro por ser la principal pieza de recambio. A su vez, esto evidencia que el destino de Guillermo Enrique está cada vez más lejos de tienda íntima, pues su préstamo expira pronto y por ahora no hay diálogo directo con Gimnasia y Esgrima La Plata para extender la cesión o comprar su pase.

El futuro de Guillermo Enrique estaría lejos de Alianza Lima en el 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

