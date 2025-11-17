Ecuador vs. Nueva Zelanda se ven las caras este martes 18 de noviembre desde el Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey), en el segundo de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores en las dos escuadras. La idea es ir moldeando a los posibles convocados para disputar el Mundial 2026.

Ecuador llega a este partido con la necesidad de conseguir una victoria y también despejar las dudas de su rendimiento futbolístico porque sus últimos duelos terminaron con empates. Bajo la dirección técnica de Sebastián Becacece quieren apagar dudas y perfilarse hacia el Mundial del próximo año.

Desde tienda del ‘Tri’ quieren seguir la línea de jugadores jóvenes, incluyendo nombres como el de Moisés Caicedo y Piero Hincapié, consolidados en la Premier League con Chelsea y Arsenal, respectivamente. Otro de los nombres que resalta es Kendry Paez.

Tras sus cinco últimos partidos acumuló un triunfo y cuatro empates. Su rendimiento ha sido conservador y con poca agresividad ofensiva, lo que refleja cierta cautela en amistosos por parte del DT, quién no ha sido bien visto con buenos ojos por la afición ecuatoriana.

Nueva Zelanda tuvo una cómoda fase de clasificación hacia el mundial 2026. El equipo tuvo rivales notablemente débiles en la fase de clasificación que le permitieron clasificar hacia el mundial con cierta facilidad, derrotando en la final de la etapa clasificatoria a Nueva Caledonia.

En lo que fuera su más reciente presentación, Nueva Zelanda terminó por caer derrotado ante Colombia con un resultado de 2–1, en un juego donde logró empatar el encuentro por algunos minutos, recibiendo el gol de la derrota pocos minutos antes de finalizar el juego.

En lo que respecta a sus últimos cinco compromisos, se resumen en cuatro derrotas y un empate . Este bajo rendimiento evidencia que los ‘All Whites’ tienen dificultades para concretar en ataque y se muestran frágiles en defensa, un aspecto que seguramente intentarán corregir ante un rival sudamericano más rodado.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Nueva Zelanda?

Ecuador vs. Nueva Zelanda está programado para este martes 18 de noviembre desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del miércoles 19.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Nueva Zelanda?

En cuanto a la transmisión del amistoso de Ecuador, esta estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF), además de la versión de streaming en la plataforma de Zapping. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

