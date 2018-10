Ecuador vs. Qatar se enfrentan (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV Sports / 10:30 a.m.) por amistoso internacional por la fecha FIFA en el Jassim Bin Hamad Stadium. El partido se jugará este viernes 12 de octubre y será transmitido a través del canal 635 de DirecTV. Sigue el partido por Depor.com

Hernán Dario Gómez inició sus labores al mando de la selección norteña el pasado mes de setiembre con dos victorias frente a los combinados de Jamaica (2-0) y Guatemala (2-0), en duelos amistosos desarrollados en Estados Unidos.

Ecuador vs. Qatar: ¿a qué hora juegan el partido amistoso por la fecha FIFA?

Ecuador - 10:30 horas

Perú - 10:30 horas

Colombia - 10:30 horas

México - 10:30 horas

Chile - 12:30 horas

Argentina - 12:30 horas

España - 17:30 horas

El seleccionador de Ecuador quiere centrarse en el descubrimientos de nuevos futbolistas para sumar más alternativas a su equipo de cara a la Copa América 2019 en Brasil y el inicio de las Eliminatorias el año entrante.

"Estoy tratando de conocer a los muchachos. Llevo como ocho o nueve jugadores que no los he tenido, que (apenas) los he visto jugar", aseguró el 'Bolillo' Gómez en la previa del choque frente a Qatar.

Por mencionar dos casos, el DT de Ecuador ha llamado a Diego Palacios, defensor del Willem II de la liga de Holanda y Stiven Plaza, atacante del Independiente del Valle, ambos futbolistas de 19 años de edad.



El entrenador de Qatar, Félix Sánchez, ha destacado las cualidades del conjunto sudamericano. "Somos conscientes de la importancia de nuestro partido contra Ecuador, sabemos que será un encuentro muy duro y difícil", indicó.

Los anfitriones de la próxima Copa del Mundo apuntan a llegar lejos en el torneo. Por ello trabajan en un proyecto de largo aliento y cuenta con el entrenador español, quien trabajaba desde 2013 con las divisiones menores de ese país.

Por otro lado, el juego entre Ecuador y Qatar estará marcado por el uso del VAR a pedido del Comité Organizador de la Copa del Mundo, según informaron desde la federación sudamericana.

Ecuador vs. Qatar: posibles alineaciones

Ecuador: Domínguez; Paredes, Erazo, Arboleda, Ramírez, Méndez, Francia, Preciado, Ibarra, Bolaños, Valencia.



Qatar: Mohamed Ali; Correiam Afif, Alrawi, Hatim, Khoukhi, Al Haydos, Salem, Mukhtar, Madibo, Abdulla.

Con información de AFP