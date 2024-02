Eden Hazard ha decidido hablar claro y sin reservas. Abordando su carrera desde una perspectiva de quien la ha concluido, el exfutbolista reflexiona sobre su pasado con autocrítica, aunque también señala a otros factores que influyeron en los desafíos de sus últimos años. En una entrevista reciente, el belga se mostró transparente, abordando temas sensibles que marcaron tanto el ocaso de su trayectoria como aspectos previos. Además, de un gran desaire a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En una larga conversación con John Obi Mikel, quien compartió vestuario con él en el Chelsea, Hazard abordó inicialmente su estado físico durante su carrera futbolística. Reconoció que solía empezar cada temporada “fuera de forma” debido a que durante las vacaciones prefería liberarse de las exigencias disciplinarias y físicas propias del fútbol.

“Es verdad. Cada verano engordaba 4 o 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. No me pidas que haga nada. Me gusta estar con mi familia, ir a la playa... No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al fútbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió comentarios sobre su consumo de licor durante las campañas deportivas: “Como belga, me encantan las cervezas porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo, así que no te digo que solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces, después de un buen partido, una o dos están bien”.

La destacada figura de Bélgica, clave para que su selección alcanzara el tercer puesto en Rusia 2018, también compartió uno de los momentos más difíciles de su carrera como futbolista. En noviembre de 2019, cuando estaba empezando a recuperar su mejor forma, sufrió una lesión devastadora durante un partido de la Champions contra el PSG, provocada por una entrada de Thomas Meunier.

Este incidente marcó el comienzo de un verdadero calvario para él, agravado por el hecho de que gran parte de su proceso de recuperación se vio afectado por el confinamiento debido a la COVID-19: “Tuve mala suerte. Fui a Dallas a operarme y cuando vine a Madrid ya estaba el coronavirus. En dos meses, solo en casa, hacía yo la recuperación. Si tuviera que elegir cambiar una sola cosa es haberle pedido al doctor que viniera un fisio”.

“Cuando volvimos al campo, me machaqué, pero mi tobillo ya no era el mismo y me rompí todo la temporada después. El resto, ya sabes la historia”, agregó el exjugador. Hazard revela que le solicitó a Zidane que lo considerara para ayudar al equipo a ganar la Liga, pero se dio cuenta de que aún no se había recuperado por completo de la lesión.

“Y estuvimos así de cerca de ser campeones, así que le decía a Zidane: Quiero ayudar, quiero empujar’. Luego el día que acabamos campeones le dije: ‘No, no puedo hacer más, estoy acabado. Mi cuerpo está sufriendo mucho, así que necesito hacer una rehabilitación adecuada’. Pero ya era el final de la temporada”, manifestó Eden.

Finalmente, manifestó que no experimentó presión al convertirse en el fichaje más costoso en la historia del Real Madrid (130 millones), solo siendo superado en esta temporada por la incorporación del inglés Jude Bellingham (133 millones). Sin embargo, lamenta no haber podido rendir al máximo con la camiseta blanca debido a las lesiones.

“No sentía presión. En el momento en el que me retiré sentí que era una pena que las cosas fueran así. En el primer partido de la temporada estaba lesionado, vi el partido desde palco VIP y pensé ‘este estadio es para mí, es donde quiero triunfar’. Cuando me retiré, es la espina que me queda. No haber hecho felices a los aficionados del Madrid. Las lesiones no me ayudaron claro. Podría estar cinco horas hablando de eso. Las cosas pasan”, concluyó.





Eden Hazard y un gran desaire a Messi y Cristiano Ronaldo

Durante su entrevista con John Obi Mikel, Eden Hazard respaldó a Kevin De Bruyne como el jugador más destacado del mundo, situándolo por encima de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland. También destacó a Gael Kakuta, delantero franco-congoleño, como alguien cuyo juego le dejaba asombrado.

“En el Real Madrid jugué con los mejores del mundo. Para mí Modric, Benzema, están lo más alto de esta lista. De Bruyne está en lo más alto. Ahora, el único con el que yo he dicho ‘wow’ es Gael Kakuta. Me preguntas por talento y Kakuta es de lejos el número uno. De juveniles en Francia solíamos ganar cada partido cinco o seis cero. Yo solía ser el mejor y cada vez que jugábamos contra él, yo en el Lille y él en el Lens, perdíamos. Es el mejor. No es normal”.

Los números de Eden Hazard

Con 747 partidos como profesional, divididos en 621 en clubes y otros 126 con la selección belga, Hazard deja un legado imborrable en el fútbol mundial. Sus momentos de gloria en el Chelsea, donde contribuyó a la conquista de dos títulos de Premier League y una Liga de Campeones de la UEFA, quedarán grabados en la memoria de los aficionados al fútbol.

Además, su liderazgo como capitán de la selección belga y su papel en llevar al equipo a las etapas finales de torneos importantes, como la Copa del Mundo de la FIFA, no deben pasarse por alto. El retiro de Eden Hazard marcó el final de una era en el fútbol belga y deja a los aficionados de todo el mundo con un sabor agridulce.

Eden Hazard se retiró como futbolista, tras haber militado en el Lille, Chelsea y Real Madrid. (Foto: Getty Images)





