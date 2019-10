¡Mazazo! Wenger deja su opinión sobre Hazard en el Madrid: "No es el sustituto de Cristiano"

Tampoco ha querido estar ajeno al fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid. Como técnico lo enfrentó en la Premier League, por lo que es una voz autorizada para, por lo menos, opinar si el cuadro español acertó o no en el traspaso del mediocampista belga. Arsene Wenger concedió una entrevista a Bein Sports en la que dejó claro que Hazard "no es el sustituto de Cristiano".

" Hazard será una estrella en el Real Madrid, pero no va a ocupar el vacío dejado por Cristiano. Va a ser una solución, pero no va a marcar 50 goles por año", afirmó el técnico francés.



Y agregó: "El Real Madrid necesita de otro goleador porque Benzema tiene 32 años. Si tuviese un delantero más joven a su lado, quizás lo hicieran muy bien".

El Madrid acertó

Eso sí, si bien Wenger cree que el belga está lejos de ser el reemplazante del ahora crack de la Juventus, sí considera que el Real Madrid acertó en su fichaje y lo llenó de elogios.



" Es un jugador excepcional para generar ocasiones y, a veces, para finalizarlas cuando lo tiene que hacer en partidos importantes", apuntó.



A mejorar el físico

Uno de los puntos que más se le ha criticado a Hazard es su estado físico. En España son constantes las observaciones a los kilos de más del centrocampista que no estaría mostrando su mejor nivel precisamente por ese motivo. Wenger también considera que es un punto que debe mejorar.



" No creo que se haya visto aún al verdadero Hazard. No está tan bien físicamente como podría estarlo, por eso creo que al final se verá su verdadero nivel", aseguró.

