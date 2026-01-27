El mercado sudamericano es cada vez más atractivo para futbolistas europeos y, esta vez, fue el club Oriente Petrolero el encargado de ser el centro de la noticia, luego de confirmar el fichaje del experimentado futbolista francés Eliaquim Mangala, quien ya se encuentra en la ciudad de Santa Cruz para sumarse al plantel.

El defensor de 34 años, con pasado en Manchester City de la Premier League y el seleccionado de su país, llega para darle un salto de calidad a la zaga del citado club, pues ha tenido una importante carrera en el viejo continente.

A través de sus canales oficiales, la institución refinera hizo el anuncio a su importante hinchada y le dio la bienvenida a su nuevo jugador que incluso dejó un mensaje.

“Es un desafío importante para mi carrera. Llego a un club grande, con mucha historia. Sé que no ha tenido muy buenas temporadas en los últimos años, pero queremos enderezar el rumbo del club este año”, dijo en sus primeras declaraciones como futbolista de Oriente Petrolero.

“Me han dicho que el club tiene una hinchada muy importante y que la ciudad vive el fútbol con mucha pasión. Para mí eso es clave y espero poder cumplir los objetivos”, añadió.

Mangala posó con su nueva camiseta. (Foto: captura de video Oriente Petrolero)

Mangala ha defendido las camisetas de importantes clubes como Manchester City, Valencia, Everton, Standard Lieja, Saint-Étienne y Estoril de Portugal, club en el que jugó durante los últimos tres años.

Además, fue parte de la Francia subcampeona de la Eurocopa de 2016, en la que llegó hasta la final del torneo, cayendo en la gran final ante Portugal. En la mencionada competición, tuvo participación en algunos partidos como en los cuartos de final ante Islandia.

Con este fichaje, Oriente Petrolero busca recuperar el protagonismo en la Liga de Bolivia, que tiene como último campeón al Always Ready que juega en El Alto.

