Por fin se definirá a uno de los clasificados al Mundial 2026, proveniente del repechaje intercontinental. Bolivia vs. Irak se enfrentarán este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, donde solo uno conseguirá el cupo a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. En la siguiente nota conocerás todos los detalles para ver la transmisión del encuentro.

Para la selección boliviana, este encuentro tiene un valor histórico incalculable: está a solo 90 minutos —o más— de volver a un Mundial tras su última participación en Estados Unidos 1994. La expectativa en torno a la ‘Verde’ es total, en un contexto donde todo un país se ilusiona con romper una larga ausencia.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega a esta instancia tras superar a Surinam en un duelo intenso que terminó 2-1. La ‘Verde’ mostró carácter al remontar el marcador en los minutos finales, con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, consolidando su pase al partido decisivo.

La victoria ante Surinam dejó lecciones claras: Bolivia es capaz de competir fuera de su hábitat natural y responder en momentos de presión. El rendimiento del arquero Guillermo Viscarra fue clave, así como la capacidad del equipo para reaccionar desde el banco de suplentes.

Óscar Villegas es el actual DT de Bolivia. (Foto: Getty Images)

Jugadores como Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Gabriel Villamil se han convertido en piezas fundamentales del equipo. La ‘Verde’ apuesta por una base joven, dinámica y con personalidad, que ha sabido asumir el desafío de llevar al país nuevamente a la élite del fútbol mundial.

Del otro lado estará una selección que también busca escribir su propia hazaña. Irak no disputa un Mundial desde México 1986 y llega a esta instancia tras un proceso competitivo en Asia, donde logró meterse en el repechaje con actuaciones sólidas.

El conjunto asiático ha tenido una previa compleja debido a problemas logísticos derivados de conflictos en su región, lo que afectó su planificación y preparación para este torneo. Aun así, el equipo ha logrado competir y mantenerse en carrera por la clasificación.

Bolivia e Irak no cuentan con un historial significativo de enfrentamientos, lo que añade incertidumbre a un partido que se definirá por detalles. Ambos equipos comparten una realidad similar: largas ausencias mundialistas y una oportunidad única para cambiar su destino.

Bolivia vs. Irak se enfrentan por el repechaje intercontinental. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Irak?

El partido por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El partido comenzará a las 10:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Bolivia vs. Irak?

Este amistoso entre Bolivia vs. Irak será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Bolivia?

El partido entre Bolivia vs. Irak será transmitido en Bolivia por Entel TV Smart, FútbolCanal y Bolivia TV (BTV), mientras que para los que tengan DIRECTV, podrán verlo por DSports; del mismo modo para los que accedan al servicio digital de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Argentina?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Irak para todo el territorio argentino, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Perú?

El encuentro por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak será transmitido en el Perú por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Ecuador?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Irak para todo el territorio colombiano, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Paraguay?

El encuentro por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak será transmitido en el Paraguay por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Chile?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Irak para todo el territorio chileno, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak en Colombia?

El Bolivia vs. Irak, que se jugará en México, será transmitido en el Colombia por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

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