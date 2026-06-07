En el Snapdragon Stadium en San Diego, California, Estados Unidos, Colombia vs. Jordania se verán las caras en un amistoso internacional de preparación previo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo que tendrá a James Rodríguez y Luis Díaz como principales atractivos dentro del campo de juego. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo disputarán su último partido de preparación antes de iniciar la competencia de selecciones más importante y en una serie que compartirá junto a una de las favoritas, Portugal. En el Grupo K también está Uzbekistán y República Democrática del Congo.

A este duelo, el combinado nacional cafetero llega, luego de imponerse sobre Costa Rica por 3-1 en su partido de despedida jugado en la ciudad de Bogotá, ante una importante exéctativa por lo que puedan hacer en el Mundial.

El combinado cafetero ya se encuentra en Estados Unidos. (Foto: Selección Colombia)

Como se recuerda, pese a tener jugadores de primer nivel, Colombia quedó fuera dle Mundial Qatar 2022, luego de quedar en el sexto lugar de las Eliminatorias sudamericanas con 23 puntos, uno menos que la selección peruana que disputó el repechaje mundialista ese año.

Por tal motivo, y de la mano de un Luis Díaz en su mejor momento, van por su revancha internacional, e iniciará en una, en el papel, serie accesible para meterse a los octavos de final del Mundial, reconocimiento el favoritismo de la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Colombia vs. Jordania: horarios del partido

El amistoso internacional entre Colombia vs. Jordania se disputará este domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium en San Diego, California, Estados Unidos. El partido comenzará a las 6:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Colombia vs. Jordania?

Este amistoso entre Colombia vs. Jordania será televisado para todo el pueblo colombiano por las señales exclusivas de GOL Caracol TV y RCN, además de la alternativa de streaming en Caracol Play. En Estados Unidos, por ejemplo, se verá vía FOX Sports 2.

Lista de convocados de Colombia para el Mundial

Porteros

Ospina David (Atlético Nacional)

Vargas Camilo (Atlas FC)

Montero Alvaro (CA Vélez Sarsfield)

Defensas

Munoz Daniel (Crystal Palace FC)

Lucumi Jhon (Bologna FC)

Arias Santiago (CA Independiente)

Mina Yerry (Cagliari)

Puerta Gustavo (Racing Santander)

Mojica Johan (RCD Mallorca)

Ditta Willer (CF Cruz Azul)

Machado Deiver (FC Nantes)

Sanchez Davinson (Galatasaray SK)

Centrocampistas

Castano Kevin (CA River Plate)

Rios Richard (SL Benfica)

Carrascal Jorge (CR Flamengo)

Rodriguez James (Minnesota United FC)

Arias Jhon (SE Palmeiras)

Portilla Juan (Athletico Paranaense)

Lerma Jefferson (Crystal Palace FC)

Quintero Juan (CA River Plate)

Delanteros

Diaz Luis (FC Bayern München)

Cordoba Jhon (FC Krasnodar)

Hernandez Cucho (Real Betis)

Campaz Leandro (CA Rosario Central)

Suarez Luis (Sporting CP)

Gomez Andres (CR Vasco Da Gama)

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