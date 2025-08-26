Inter Miami vs. Orlando City se enfrentan en el Estadio Chase de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, por las semifinales de la Leagues Cup 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por Apple TV, con disponibilidad en su plataforma de streaming pagando el plan de la MLS Season Pass. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 7:30 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Orlando City llega con gran confianza: por primera vez en la historia del certamen alcanza semifinales, tras eliminar a Toluca en definición por penales, donde el portero Pedro Gallese fue héroe: atajó dos disparos y convirtió el penal decisivo en el 6-5 final. Y en la MLS, ha derrotado a Inter Miami en ambas ocasiones este año, con un abultado marcador global de 7-1.

Las armas más claras que tienen los ‘Leones’ son: uno de los goleadores del certamen, Martín Ojeda (3 goles, 3 asistencias), el experimentado Luis Muriel, autor de un ‘hat-trick’ en Copa y una destacada actuación frente al Inter en la MLS con gol y asistencia, y el portero Pedro Gallese, clave en la clasificación a semifinales.

Por su parte, Inter Miami llega con más dudas que certezas. Viene de eliminar a Tigres UANL con dos penales de Luis Suárez, aunque sin contar con Lionel Messi, quien estuvo ausente por molestias musculares. En la MLS empató 1-1 con DC United también sin ‘Leo’, reforzando el peso que han tenido figuras como Rodrigo De Paul y el ‘Pistolero’ en el mediocampo y ataque.

La gran interrogante de cara al miércoles es el estado físico y disponibilidad de Lionel Messi. El argentino se perdió el duelo ante Tigres por una “pequeña lesión muscular” y tampoco viajó a enfrentar a DC United, en una decisión motivada por precaución. Sin embargo, entrenó con el grupo el lunes y martes, lo que genera cierto optimismo en la interna del club.

El asistente técnico Javier Morales afirmó que se evaluará su condición hasta el último momento, aunque confía en poder convocarlo: “Leo entrenó, completó la práctica, lo cual es muy positivo”. Si juega, Inter Miami toma ventaja automática; si no es así, Luis Suárez y Rodrigo De Paul quedan en el ojo del huracán presionados a rendir a la altura.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Orlando City en el Perú?

Apple TV es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Leagues Cup, por lo que el Inter Miami vs. Orlando City podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la plataforma de streaming a través de Apple TV comprando el MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Orlando City en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Inter Miami vs. Orlando City, por la Leagues Cup 2025, se transmitirá a través de Apple TV y MLS Season Pass, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Orlando City en España?

En España, el compromiso entre Inter Miami vs. Orlando City podrá verse por el canal Apple TV, que tiene los derechos a nivel mundial de la Leagues Cup 2025. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming Apple TV.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Orlando City en Internet?

Para ver la transmisión entre Inter Miami vs. Orlando City por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Apple TV para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de la Leagues Cup.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Orlando City en el Perú?

De acuerdo a la programación de la MLS, el partido entre Inter Miami vs. Orlando City está pactado para disputarse este miércoles 27 de agosto a partir de las 7:30 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde a las semifinales de la Leagues Cup.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Tigres en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Inter Miami vs. Orlando City es a las 8:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Orlando City en España?

En España, Inter Miami vs. Orlando City, el duelo está pactado para iniciar a la 230 a.m. del jueves 28 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Orlando City en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Inter Miami vs. Orlando City está programado para las 9:30 p.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR