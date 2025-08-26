Si bien el último 0-0 en el Estadio Monumental dejó un sabor amargo en quienes esperaban un clásico a la altura, el choque entre Universitario de Deportes y Alianza Lima ha dado mucho de qué hablar desde el plano extrafutbolístico. Y es que la discusión que hubo entre Alex Valera y Hernán Barcos, que parecía que solo quedaría en la cancha, escaló hacia la opinión pública con posturas divididas sobre lo sucedido.

Mientras hay unos que señalan que el delantero íntimo rompió los códigos no escritos del fútbol al ventilar lo que pasó en el campo, otros lo respaldan argumentando que está en todo el derecho de defender su imagen, sobre todo porque en la transmisión se pudo ver en sus labios lo que le decía al jugador de Universitario.

En ese sentido, la Liga 1 utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje conciliador y evitar que este intercambio de palabras, que ha encendido a más de uno en las redes sociales, continúe siendo el foco de la atención. Así pues, publicaron un video con la siguiente descripción: “Siempre con garra y corazón”.

La Liga 1 dejó un mensaje en sus redes sociales tras la discusión entre Hernán Barcos y Alex Valera. (Imagen: Captura de Instagram)

En este material audiovisual, se puede observar a los jugadores de Alianza Lima y Universitario saludándose tras el pitazo final, en señal de que más allá de las fricciones a lo largo del encuentro, todo queda ahí. Incluso, muchos de ellos se reencontraron este lunes en las instalaciones de la Videna para el primer entrenamiento de la Selección Peruana.

Es fácil de interpretar que ni Hernán Barcos ni Alex Valera aparecen en el video, pero se entiende perfectamente la intención de la Liga 1. Esta publicación, por supuesto, generó múltiples reacciones y comentarios en las redes sociales, muchos de ellos en la misma dirección que el ente organizador del campeonato.

Eso sí, parece que las aguas no están calmadas desde el lado de Barcos, especialmente porque ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por lo que dijo de Valera tras el clásico. Anoche, usando su cuenta de Instagram, publicó una imagen con esta frase: “No es venganza, es ley de Newton: para cada acción hay una reacción”.

La publicación de Hernán Barcos en su cuenta de Instagram. (Imagen: Captura de Instagram)

Recordemos que luego del clásico, en diálogo con la prensa en zona mixta, el ‘Pirata’ dijo: “Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto, me grita, por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto, Valera tiene que aprender a respetar, él es un chico que recién empieza en el fútbol, y me falta el respeto a mí”.

Visiblemente enojado, Hernán continuó hablando sobre el delantero de Universitario de Deportes y recordó su negativa a jugar con la Selección Peruana hace unos meses, producto de problemas personales. Además, afirmó que es un futbolista que no cuenta con “humildad”.

“Después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”, añadió.

La situación fue distinta cuando a Valera le tocó responder sobre lo ocurrido, dando a entender que todo había quedado en el terreno de juego. “Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”, afirmó. Veremos qué nuevo capítulo nos trae esta historia en las próximas horas.

Hernán Barcos ha sido uno de los más señalados tras la 'pelea' con Alex Valera. (Foto: Getty Images)

