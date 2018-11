El croata Luka Modric elogió el carácter de su capitán en el Real Madrid, Sergio Ramos , su rival de este jueves en el España vs Croacia por la Liga de Naciones de la UEFA. El mediocampista aseguró que ve al defensor español muy por encima de las críticas.



"Ante todo, Ramos es un gran jugador, un gran capitán y en mi opinión todas las críticas que recibe últimamente no tienen ninguna importancia", aseguró Modric en su comparecencia ante los medios en el Maksimir Stadion en la víspera del duelo por el grupo A-4 del certamen.



Modric fue directo con aquellos que critican a Ramos, como una parte de madridistas que le silbaron en el último partido del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.



"Parece que en el fútbol todos tienen memoria corta, se olvida todo pronto. Sergio tiene carácter y estoy seguro que todas las críticas no le importan", sentenció. EFE