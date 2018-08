Podríamos creer que un jugador mundialista y campeón en Argentina sería del agrado de cualquier club; sin embargo, parece que no es así. La historia del jugador que pasó del éxito al fracaso no para de ser compartida en Facebook.

Carlos Carbonero intenta superar el duro momento que lo llevó a tocar fondo en menos de cuatro años. Fue campeón con River Plate , brilló con Colombia y jugó en Brasil 2014. Pero al día de hoy, las cosas cambiaron.

"Las lesiones son las que han frenado mi carrera, porque he trabajado con esfuerzo para perfeccionar las condiciones que me dio Dios", explicó el jugador a As. Ya es viral en Facebook.

"Tenía cerca de 19 años cuando se presentó la lesión de cartílagos, que es difícil de recuperar", detalló Carbonero, quien a pesar de eso jugó nueve años en la élite del fútbol, pasando por clubes como Once Caldas, Estudiantes de la Plata, River Plate, en el cual se consagró campeón en 2014 y la Sampdoria, en Europa. "Hace dos años recaí en la misma rodilla derecha, por un problema de meniscos"

Fue en Europa donde Carbonero sufrió una dura lesión en los meniscos, la cual padeció en febrero del 2016. Al año siguiente intentó volver a su mejor nivel en Cortuluá en la segunda de Colombia, pero solo pudo participar de cuatro partidos.

"Las lesiones me han hecho más fuerte, aunque en diciembre estuve a punto de dejar a un lado el fútbol, porque hasta quise ir a jugar gratis en varios equipos del fútbol colombiano, pero me cerraron las puertas. Fueron tres equipos de la B y cuatro de la A".

A sus 28 años, ahora se encuentra libre y en búsqueda de un club: "Nunca imaginé pasar por momentos tan difíciles, tras estar tanto tiempo sin un contrato, y aunque me deprimí, luego lo asumí con madurez y la esperanza de que podía volver a estar en mi mejor nivel"