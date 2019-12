Los azulgranas tienen desde hace tiempo en la mira a Dani Olmo, jugador español y figura del Dinamo de Zagreb de Croacia, que ya está en la agenda de varios grandes de Europa. Su capacidad de jugar en el centro y por las bandas es algo que convence al Barcelona a ir por él en 2020. Y para evitar que otro club se les vaya a adelantar, desde las oficinas del Camp Nou ya hicieron llegar su oferta de forma oficial.

Así lo adelanta el medio catalán ‘Sport’, que informa que el Barza ya envió su primera propuesta por el jugador de 21 años y ahora está a la espera de al respuesta del club croata para continuar con las negociaciones, que entienden en tienda culé, deberían prosperar con miras a la próxima temporada.

Si bien el medio no habla de números en la operación, el monto no pasaría de los 30 millones de euros, una ganga considerando que el precio de jugadores del potencial del de Terrassa no baja de los 100 ‘kilos’. En Les Corts no dejarían pasar más tiempo para empezar a negociar con el Dinamo Zagreb.

Luis Suárez quiere renovar

En una entrevista con el diario catalán ‘Sport’, Suárez confesó su deseo de renovar el vínculo con el Barza (su contrato acaba el 2021) y confía que pueda llegar a un buen entendimiento.

“Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto”, dijo el uruguayo, que llegó al Camp Nou en el 2014 y a la fecha suma 190 goles como azulgrana.

