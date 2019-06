Arrancó la 'era Sarri': Juventus se olvida de Marcelo y va por otro descartado del Real Madrid

Pese a que el mismo Cristiano Ronaldo había pedido el fichaje de su excompañero y amigo Marcelo para la Juventus , incluso intentó convencer al brasileño de mudarse a Italia , el lateral izquierdo seguirá en el Real Madrid. Sin embargo, el cuadro turinés quiere reforzar sí o sí esa zona del campo y a toda costa con un futbolista merengue.

Y según revela el diario 'As', el nuevo objetivo es nada menos que Theo Hernández , quien es otro de los que no entra en los planes de Zinedine Zidane. El lateral francés no cuenta para su compatriota, e incluso salió cedido la última temporada a la Real Sociedad luego de tener pocos minutos, precisamente bajo las órdenes de 'Zizou'.



Y el Madrid no tendría problemas para dejar salir a Theo a cualquier destino, pero la operación por su traspaso no bajaría de los 30 millones de euros. Esa es la cifra que Florentino Pérez pagó al Atlético de Madrid en el verano del 2017, cuando Hernández apenas disputó 23 partidos.

Ahora, lo que queda por conocer es hasta qué punto Maurizio Sarri, que ha sustituido a Allegri , quiere priorizar su contratación del futbolista de 21 años, quien también tiene oferta de Italia, pero del Napoli de Carlo Ancelotti, quien parece haberse trazado como meta llevarse a los jugadores que Zidane descarta: James Rodríguez, Sergio Reguilón, Dani Ceballos y el mismo Theo Hernández.

