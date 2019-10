La pasa mal en River y en Italia ya se apuntaron: le sale competencia al Real Madrid por Palacios

Continúa con su revolución, que hasta el momento le viene dando resultados tanto en Italia como en Europa. Si bien Antonio Conte tiene la mira puesta en la Serie A y en llegar lo más lejos posible en la Champions League, sabe que su proyecto se debe sostener en el tiempo y que para eso debe seguir reforzando su plantilla. Y para el técnico italiano la línea que más merece atención en su Inter de Milán es la del mediocampo, para la cual ya tiene un nombre propio, y que llegaría desde Argentina, para ser exactos, desde River Plate.

Y según informan desde Italia, el cuadro 'neroazurro' estaría tras los pasos de Exequiel Palacios , la 'joya' de River Plate que estuvo en la órbita del Real Madrid el año pasado.



De acuerdo a 'Il Corriere dello Sport', el argentino no estaría satisfecho con los minutos que tiene en la actualidad con Marcelo Gallardo, con quien lleva un total de una asistencia en 8 partidos. Su rendimiento no está siendo como el de temporadas pasadas, y el Inter de Milán cree que puede llegar a recuperar el nivel de un jugador que ya dejó grandes muestras de su calidad.

Exequiel Palacios | Argentina. (Getty Images) Exequiel Palacios | Argentina. (Getty Images)

¿Qué pasó con el interés del Real Madrid?

El fichaje de Palacios por el Madrid, incluso, se dijo estaba ya resuelto por 20 millones de euros; sin embargo, Florentino Pérez decidió no activar la opción a última hora pues el jugador argentino no terminaba de convencer.



Finalmente la lesión que sufrió Exequiel a mediados de febrero terminó de paralizar las conversaciones. El jugador se rompió el peroné derecho durante un partido de liga contra Racing, teniendo que despedirse de las canchas por dos meses y medio. Su retorno al verde no ha sido el esperado.

