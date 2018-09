Dará que hablar. Esta nueva edición del FIFA 'The Best' ha regalado curiosos momentos que no han pasado desapercibidos por los televidentes. Uno de estos, fue el protagonizado por el presentador de la ceremonia Idris Elba, quien saltó al escenario con un llamativo vestuario.

El presentador de la gala, el actor británico Idris Elba vistió un chaleco con varias fotografías del seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, celebrando un triunfo de los 'Tres Leones'. Sin lugar a dudas, una de las imágenes curiosas del evento.



La ceremonia de los premios 'The Best' de la FIFA dio comienzo este lunes a las 19:30 hora local (18:30 GMT) en el 'Royal Festival Hall' de la capital británica sin la presencia ni de Cristiano Ronaldo ni de Lionel Messi.

Las categorías del Premio 'The Best': jugador FIFA, jugadora FIFA, entrenador (Masculino), entrenador (Femenino), portero FIFA, Premio Puskás, premio a la Afición (en la que está nominada la hinchada peruana en el Mundial Rusia 2018), Premio Fair Play y FIFA FIFPro World11. Conoce a los ganadores.