Ya no falta nada para conocer a los mejores, según FIFA . Este martes 24 de julio se dará a conocer los nominados para 'The Best', informó dicho ente a través de sus redes sociales y en su web oficial. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estarían en la lista.

A pesar de que todos esperaban que la lista de candidatos sea publicada este lunes, FIFA reveló que los nombre de quienes competirán por el Mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador(a) de fútbol femenino, mejor futbolista masculino y mejor futbolista femenino, se conocerán este 24 de julio.

Y apenas se sepan los nombres de los nominados, los hinchas podrán elegir quiénes son, a su criterio, los que deberían ganar el premio The Best en cada una de sus categorías. La votación estará abierta desde el martes 24 de julio hasta el 10 de agosto.

Lo que los hinchas esperan es ver si Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Kylian Mbappé integran la lista de 10 candidatos a ganar el premio de FIFA que se entregará el próximo 24 de setiembre.