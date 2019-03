Todo un 'Expreso': vida, números y más de Gareth Bale, figura (criticada) del fútbol [PERFIL]

De niño siempre tuvo como modelo a una leyenda viviente del fútbol galés; Ryan Giggs. Usa la '11' como el ex United. No solo tiene cosas parecidas a él como el dominio de la pierna zurda, sino que incluso ha logrado algo que su ídolo nunca consiguió como profesional con la camiseta de su país: jugar una Eurocopa y disputar las semifinales de ese campeonato. Hablamos de Gareth Bale , figura – aunque cuestionada - del Real Madrid que, pese a los altibajos en las últimas temporadas, es una referencia en ataque y cuando menos se le espera vacuna con clase las redes rivales. Aquí revisa su biografía más completa, goles y estadísticas del también ex Southampton y Tottenham.

También conocido como el 'Expreso de Gales' por su velocidad, nació un 16 de julio de 1989 en Cardiff y tiene como padres a Debbie y Frank Bale. A diferencia de otras glorias del deporte rey como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez (que tuvieron una infancia dura con familias relativamente humildes), el ahora atacante merengue tuvo una niñez, por decirlo, tranquila. Su madre fue secretaria de una firma de abogados locales, en tanto que su progenitor se desempeñó como miembro de seguridad de una escuela. Desde niño ya se veía como futbolista, aunque su infancia no fue todo pegarle a la pelota.

OTRAS RAMAS PARA POTENCIAR A BALE

Y es que el rugby, hockey y atletismo fueron otros de los deportes en los que destacó siendo menor de edad. Incluso, los medios europeos han reportado que corría 100 metros en menos de 12 segundos, todo un hito para un niño. Gywn Morris, entrenador de educación física de Bale, fue quien descubrió todo el potencial del jugador en el Whitchurch High School. "Él podía correr también los 200, 400 800 y 1500 metros. No se perdía ningún campo traviesa en el colegio. Yo solo quería que, haga lo que haga, lo disfrutara. Cuando ves sus habilidades, a veces el mayor don es no arruinarlo", dijo a FOX Sports en entrevista.

Al final, tuvo que escoger y vaya que no lo hizo mal. Es más, cuando llegó a lo más alto en el mundo del fútbol, nunca se olvidó de sus raíces. Regaló camisetas firmadas tanto del 'Soton', 'Spurs' como del Real Madrid a su escuela, las mismas que lucen actualmente en los pasillos del Whitchurch.

Bale y sus grandes orejas durante su infancia. Ya como profesional se sometió a cirugía. (Difusión) Bale y sus grandes orejas durante su infancia. Ya como profesional se sometió a cirugía. (Difusión)

LOS 'SAINTS' COMO PRIMER PELDAÑO Y UN 'PROBLEMA' CON SUS OREJAS

Cuando tenía solo nueve, las voces empezaron a correr entre los principales equipos de Inglaterra por un niño que pintaba para tener un futuro tremendo. Ante esto, Southampton se adelantó a otros clubes como Manchester United y Newcastle y lo fichó. ¿Cómo así deslumbró con su juego? Gareth, en ese entonces, pertenecía al Cardiff Civil Service Football Club y en un partido de fútbol sala Rod Ruddick, ojeador 'santo', decidió que tenía que llevarlo a su academia… y así lo hizo. Los 'Saints' tomaron la delantera y lo hicieron parte de ellos. "Vi en él un tremendo talento para correr y dejar atrás a sus rivales", le contó a Wales Online.

Las cosas, al inicio, no fueron nada fáciles. Su nueva casa futbolística quedaba a 90 kilómetros de Cardiff, pero se las ingenió con ayuda de sus padres para no faltar a ninguna sesión de entrenamiento. No obstante, no destacó en sus primeros meses. "Vi que tenía buena técnica, pero no sobresalía sobre los demás. No estaba entre los mejores, pero insistimos en él por su dominio con la zurda. Metía buenos centros y si en ese momento me preguntaban si iba a ser una crack, te hubiese dicho que no", sostuvo Malcolm Elias, ex jefe de ojeadores del club.

Los años pasaron y Gareth Bale empezó a demostrar de qué estaba hecho , pero también se dieron algunas burlas de parte de sus compañeros por su aspecto físico; más precisamente debido a sus grandes orejas. Reveló que lo llamaban 'jarrón con asas' y que este apodo llegó a acomplejarlo. Es por ello que recurrió, ya cuando era profesional, a un especialista y se sometió a cirugía (otoplastia) para reducir el tamaño de esa parte de su cuerpo. Dani Alves, ex Barcelona, Sevilla y figura del PSG, pasó por lo mismo.

Con 14 años, Bale ya era más que titular en su equipo en las inferiores del Southampton y su don a la hora de patear los tiros libres admiraba a muchos. Aunque, hubo un punto que casi lo hace dejar el deporte rey, según contó el mismo Elias: dolores en la espalda. "Recuerdo que lo vi y no podía terminar los partidos. Fueron dos años con esta molestia, pero tenía claro que el camino no iba a ser sencillo". A punta de tratamientos logró superarlos y con ello, por fin, ser considerado en el primer equipo del Southampton aún sin cumplir la mayoría de edad.

UN ‘EXPRESO’ DE ILUSIÓN EN EL FÚTBOL INGLÉS

El debut del ahora internacional con la Selección de Gales en el balompié británico se dio el 17 de abril de 2006. En esa fecha, Southampton se enfrentó al Milwall y ganó 2-0, aunque la futura estrella no anotaría. Lo sorprendente fue que su primer duelo como 'pro' se dio con 16 años sobre su espalda y de esta manera se convirtió en el segundo jugador más joven en jugar un partido con ese club. Al año siguiente, el galés llegó al titularato en su equipo, el cual en ese entonces pelea por volver a la Premier League. Es más, su primer gol fue ¡de un tiro libre!

En Inglaterra ya se empezaba a ganar un puesto entre los amantes al fútbol de ese país y la cadena internacional BBC no la pensó dos veces para otorgarle el premio Carwyn James, el cual entrega al Mejor Jugador Joven de cada año.

La aventura de Gareth Bale en Southampton empezaba a llegar a su fin. Los principales cuadros de Inglaterra lo tenían en la mira y era prácticamente imposible que se quede en el elenco santo para no cortar su proyección. Manchester United, Arsenal y Liverpool tocaron a la puerta del St. Mary Stadium, pero fue finalmente Tottenham el que se lo llevó a mediados de 2007. Los 'Saints' hicieron un tremendo negocio con el extremo galés ya que lo vendieron en 14 millones de euros, todo un récord para su joven edad. En White Hart Lane ya lo esperaban.

Gareth Bale tuvo varios puestos en el primer equipo del Southampton. (Difusión) Bale tuvo varios puestos en el primer equipo del Southampton. (Difusión)

Equipo Partidos Goles Southampton (2005-2007 45 5

BALE, ZURDA PRODIGIOSA COMO UN ‘SPUR’

En mayo de ese año se confirma su traspaso rumbo al Tottenham por cuatro temporadas, en el que se convertiría en figura indiscutida a la larga. Su primer tanto con su nuevo club llegó en su segundo partido oficial en un empate con Fulham (debutó frente al Manchester United en el mismísimo Old Trafford) y lo más curioso de su paso fue que su posicionamiento no fue fijo. ¿Cómo? Empezó como lateral por la banda izquierda, siguió como interior, luego exterior e incluso en algunos duelos fue usado – de emergencia – como centrodelantero.

Las primeras dos campañas del 'Expreso de Gales', ahora en Londres, no trascendieron. No promediaba más de 0,25 goles por partido y los hinchas ya empezaban a hablar de él ya que, por momentos, no mostraba lo ofrecido en el ‘Soton’. Sin embargo, en 2010-11 se puso el equipo al hombro y llegaron los goles. Además, hubo una fecha en la que todo el mundo habló de él: 20 de octubre de 2010. ¿Por qué? Maravilló en el Giuseppe Meazza.

En esa jornada, Inter de Milán recibió al Tottenham por la fase de grupos de la Champions League y si bien es cierto que la visita fue derrotada 4-3, Bale jugó el mejor partido que se le conoce hasta ahora al anotar un triplete a los 'neroazzurros'. Se dio el lujo de dejar parado en un golazo, con cabalgada incluida, al portero brasilero Julio César. Su nivel también en el fútbol inglés le valió para que sea escogido como el Mejor Jugador de esa temporada y que le renueven contrato.

Para el final de 2012-13, la prensa inglesa reportó que fue pretendido por Real Madrid y que el delantero tenía toda la intención de marcharse a la liga española. Aunque, los planes del Tottenham fueron otros porque el presidente Daniel Levy no lo quiso soltar. Es por esto que se negó a entrenar y entró en rebeldía. Tenía claro su objetivo de dar el gran salto al Bernabéu y, finalmente, el mandamás del club londinense cedió a los 101 millones de euros de parte de Florentino Pérez. En su momento, fue el fichaje más caro de la historia, superando a Cristiano Ronaldo en siete millones.

Equipo Partidos Goles Tottenham (2007-2013) 203 56

CONSAGRACIÓN BLANCA… Y TAMBIÉN DECEPCIÓN

Gareth Bale fue presentado por todo lo alto como el flamante fichaje del Madrid para la temporada 2013-14. Carlo Ancelotti lo pidió para su plantel y 'Don Floren' derrochó lo que tenía en el bolsillo para sacarlo de Inglaterra… y vaya que destacó en sus primeros meses como jugador merengue. Su debut oficial fue como titular ante Villarreal y sirvió para rescatar al menos un empate 2-2 como visitante. Con 'Carletto' era parte del tridente ofensivo merengue junto a Cristiano y Karim Benzema, el cual llegó a marcar 97 goles a lo largo de esa campaña.

Hay dos actuaciones que resumen su tremenda primera campaña en la 'Casa Blanca'. La primera se dio la final de la Copa de Rey frente al Barcelona en Mestalla. Con 1-1 en el marcador y a poco del final del tiempo extra, tuvo una tremenda corrida por el sector izquierdo, humilló a Marc Bartra y de un zurdazo entre las piernas de José Manuel Pinto le dio el triunfo al Madrid sobre los dirigidos en ese entonces por Gerardo 'Tata' Martino.

La otra se dio en la final de la Champions League nada más que frente al Atlético. También en el suplementario como ante los culés, esta vez tomó un rebote tras remate de Ángel Di María y le dio vuelta al marcador. Historia conocida es ya el 4-1 en el choque que se dio en Lisboa y que significó la ansiada décima Copa de Europa para los blancos.

Gareth Bale tiene la dicha de anotar en finales de Champions League. (Getty) Gareth Bale tiene la dicha de anotar en finales de Champions League. (Getty)

Las dos temporadas siguientes fueron aceptables de parte de la fanaticada merengue ya que promedió 18 goles por campaña entre la 2014-15 y la siguiente, pero luego vendrían las duras críticas de parte de los hinchas. Y es que el galés más la pasaba en la enfermería de Valdebebas que dentro del campo y, cuando le tocaba jugar ya sea de la mano de Rafael Benítez o Zinedine Zidane como nuevos entrenadores, no dio la talla.

Son cuatro Champions en su haber, pero ni su golazo de 'chalaca' al Liverpool en la final de 2018 ha servido a Gareth Bale para que parte de la prensa española lo vea con pie y medio fuera del Madrid. Con Cristiano en Juventus, muchos de los focos fueron hacia él, pero se encargó de apagarlos con su 'desaparición'. ¿Habrá una forma de reivindicarse para que vuelva a ser ese que la ‘rompió’ ni bien llegó al Bernabéu?

Equipo Partidos Goles (*) Real Madrid (2013-actualidad) 189 88

(*): Datos hasta la temporada 2017-18

PUSO SU PAÍS A SUS HOMBROS

El paso de Gareth Bale en la Selección de Gales ha sido histórico. No por haber ganado un torneo como el Mundial, sino más bien por clasificar a la camiseta de su país a la Euro 2016. Con Ryan Giggs y Craig Bellamy como compañeros lo buscó rumbo Ucrania-Polonia 2012, aunque sin éxito. Lo mejor vendría cuatro años después en tierras francesas.

La Euro en Francia fue la primera a la que clasificó Gales. Si bien es cierto que el campeón fue el combinado portugués con Cristiano Ronaldo como máxima figura, los 'Dragones Rojos' también destacaron ya que llegaron hasta las semifinales, en donde perdieron contra 'CR7' y compañía. En ese torneo, el ex Tottenham anotó en tres oportunidades.

El panorama ha sido distinto de cara a la clasificación a la Copa del Mundo. Jugó las fases Eliminatorias para Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero en ninguna de ellas llevó a su país a la máxima cita. El objetivo es, sin duda, Qatar 2022.

El sueño de jugar un Mundial con la Selección de Gales aún no lo pierde. El sueño de jugar un Mundial con la Selección de Gales aún no lo pierde.

Equipo Partidos Goles Selección de Gales 29 11

VIDA TRANQUILA CON FAMILIA POLÍTICA ANORMAL

Cuando se encontraba en el instituto Whitchurch, empezó a salir con Emma Rhys-Jhones, su ahora prometida, con tan solo 11 años de edad. Siempre ha tenido la intención de contraer matrimonio, pero factores ajenos a su relación han hecho que retrase tan importante ceremonia. ¿Cómo así? Sucede que el padre de su pareja, Martin, fue condenado a seis años de prisión por fraude tanto en Estados Unidos como en España. Bale esperó que salga de prisión para casarse y los preparativos empezaron, pero recibió un nuevo baldazo de agua fría.

Sucede que una banda criminal empezó a amenazar a la familia y puso artefactos explosivos en casas y autos de los más cercanos a Rhys-Jones. Así, optaron por aplazar el matrimonio una vez más. Aunque todo no quedó allí. Lamentablemente, su cuñado Alexander Williams, de 29 años, se suicidó. Según reportó el diario El País así como medios ingleses, se debió a que era investigado por servicios sociales y corría el riesgo de perder la custodia de sus hijos.

Pese a esto, Gareth Bale tiene una familia más que consolidada con su pareja y tres hijos: Alba Violet, Nava Valentina y Axel Charles. No bebe alcohol ni tiene tatuajes. Además, es conocido su fanatismo por el golf, con el cual se ha ganado ciertas antipatías de parte de los hinchas del Madrid debido a que le ha costado lesiones.

Gareth Bale junto a una de sus hijas tras un partido de la Euro 2016. (Getty) Gareth Bale junto a una de sus hijas tras un partido de la Euro 2016. (Getty)

PÁLMARES DE GARETH BALE COMO PROFESIONAL:

Tottenham: Copa de La Liga (1).

Real Madrid: LaLiga (1), Copa del Rey (1), Supercopa de España (1), Champions League (4), Supercopa de Europa (3) y Mundial de Clubes (3).



PRINCIPALES PREMIOS INDIVIDUALES DE BALE:

Jugadores Galés del año: 5

Jugador del Año en la Premier League: 1

Equipo del Año UEFA: 2

Premio PFA al Jugador del Año: 2

Equipo del Año en Premier League: 3

Balón de Oro en el Mundial de Clubes: 1

Nominado al Balón de Oro: 6



