Tras varios intentos fallidos... ¡por fin! Gareth Bale ya tiene nuevo equipo

Y la cuarta fue la vencida. El nuevo Real Madrid echó a andar a primera hora de la mañana de este lunes, con los controles médicos a los primeros jugadores en regresar de sus vacaciones, tras mes y medio de desconexión, con el galés Gareth Bale siendo centro de atención en la vuelta con su futuro en el aire.

Pero el galés no solo hace noticia en España por su posible salida del Bernabéu, sino por un cambio de 'equipo'. Por fin, y tras algunos intentos fallidos, Bale pasó a la fila de los casados: se casó en secreto en Mallorca con el amor de su vida, la galesa Emma Rhys-Jones.



El galés y su novia llevaban años arrastrando la boda por distintos motivos. El último intento fallido había sido por la mala relación del futbolista con el padre de su ahora esposa.



La primera vez que ambos tuvieron que cancelar el matrimonio fue a mediados de 2017, cuando la familia de la novia fue blanco de amenazas por parte de una banda criminal. Mientras que la segunda vez fue por el fallecimiento de Katie, la hermana menor de Emma, de apenas 29 años.



Bale y Rhys-Jones se conocen desde jóvenes y son padres de Alba Violet, de cinco años; Nava Valentina, de dos; y Axel Charles, nacido en mayo del año pasado.

Gareth Bale y su ahora esposa Emma Rhys-Jones (Getty) Gareth Bale y su ahora esposa Emma Rhys-Jones (Getty)

Futuro en el aire

El Real Madrid 2019/2020 comenzó su andadura con un primer día de pretemporada dedicado a los chequeos médicos a una parte de la plantilla que estaba citada para el regreso al trabajo a primera hora de la mañana. Los controles se harán en tandas durante el día.



Los jugadores fueron llegando a cuentagotas con la aparición de Bale como el momento estelar de la mañana del primer grupo citado.



El galés se presentó sabiendo que no entra en los planes del técnico francés Zinedine Zidane, pero cumpliendo su deseo de seguir en el Real Madrid y no escuchar ninguna propuesta, como durante el mes de junio ha dejado claro en sus declaraciones su representante Jonathan Barnett.



Gareth Bale fue uno de los jugadores del Madrid que se sometió a los controles médicos en el inicio de pretemporada. La vuelta al trabajo del grupo será progresiva, ya que el lunes no entrenarán, el martes lo dedicarán al largo viaje a Canadá y no será hasta el miércoles cuando comiencen las sesiones de trabajo físico. EFE

