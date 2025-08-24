Muy cerca del cierre del mercado de fichajes en Europa (1 de setiembre), Luis Enrique tomó la decisión de desprenderse de una de sus figuras: Gianluigui Donarumma. En un conflicto no revelado públicamente, el DT y el portero italiano quebraron su relación, por lo que el futbolista de PSG está en busca de un nuevo club. Como era de esperar, opciones no le iban a hacer falta; sin embargo, hay un equipo que lleva la delantera y solo está afinando detalles para consumar el arribo de uno de los mejores guardametas en la actualidad.

Con Donarumma como pieza de cambio en el presente mercado de fichajes, Manchester City tomó nota rápidamente y lo quiere para el ciclo 2025/2026. A la espera de la salida de Ederson a Galatasaray, Gianluigui dejaría la ciudad de París para mudarse a Manchester.

El propio Luis Enrique (DT de PSG), preguntado días atrás por la situación del guardameta, lanzó un mensaje ambiguo que ya hacía presagiar su adiós: “Son decisiones siempre difíciles de tomar. No tengo ningún problema a tomar esta decisión. Pero no quiero expresarme públicamente sobre nada de los jugadores que están en el PSG. No me interesa”.

En lo que respecta al panorama que lo liga a los ‘Citiezens’, su deseo es ponerse a las órdenes de Pep Guardiola cuanto antes. El conjunto inglés llevaba tiempo siguiendo de cerca su situación y ahora tiene vía libre para fichar a un portero que, con solo 25 años, ya sabe lo que es ganar la Eurocopa y jugar finales de Champions League. Todo apunta a que la cifra final quedará por debajo de los 50 millones de euros.

Gianluigi Donnarumma tiene contrato con el PSG hasta junio de 2026. (Foto: EFE)

Eso sí, el monto podría variar porque, según Fabrizio Romano, la idea es el acuerdo entre clubes se cierre por una cifra algo inferior. Este mismo mercado de verano, el Manchester City pagó casi 32M€ por recuperar a James Trafford, canterano citizen, desde el Burnley.

El adiós definitivo de Donarumma

La noticia de la partida de Gianluigui Donarumma se dio a conocer previo al partido de la Supercopa de Europa. El portero no salió en lista y Luis Enrique evitó dar detalles. Ya en el inicio de la Ligue 1, se repitió el panorama, por lo que no quedo más que despedirse para buscar nuevos retos.

El guardameta quiso dejar un último gesto hacia la afición y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido durante su estancia en el club: “Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain. Jugar en este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor”.

Su salida se ha producido con celeridad, sin prácticamente tiempo para digerirla, porque hace un mes Donnarumma disputó la final del Mundial de Clubes, perdida contra el Chelsea, y nadie se planteó en aquel momento que podía salir traspasado en agosto.

El cancerbero venía de realizar la mejor temporada de su carrera, convirtiéndose en un baluarte del PSG para la consecución de la Champions, pero las discrepancias por su renovación y la idea de Luis Enrique de cambiar de guardameta le forzaron a encontrar una salida.

