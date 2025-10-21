La historia del fútbol boliviano ha estado marcada por una lucha constante contra los prejuicios sobre su geografía y la temida altura de sus estadios. Pero, esta vez, en el marco de la celebración por los 100 años de su federación, el país altiplánico dio un paso gigante en infraestructura deportiva pensando también el próximo repechaje que disputarán. Sin embargo, el evento principal no fue solo el corte de cinta, sino la visita del máximo líder del fútbol mundial, Gianni Infantino, quien llegó con un discurso que desafía la historia y abre una puerta que, para muchos, parecía permanentemente cerrada.

El presidente de la FIFA, fue el invitado de honor este lunes en la inauguración de la ‘Casa de la Verde’. Fue allí, en el nuevo y moderno complejo deportivo de la selección altiplánica, donde el mandatario sorprendió a todos los presentes. Infantino se comprometió públicamente a que Bolivia, un país que ha defendido con vehemencia su localía, albergue en el futuro una Copa del Mundo.

La declaración fue directa y buscó despejar cualquier duda sobre la viabilidad de la altura, un tema tabú durante décadas. “Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto”, afirmó Infantino, sintiendo el respaldo de todos los presentes que celebraron con júbilo por la promesa del directivo.

El máximo dirigente del fútbol mundial, el paraguayo y Fernando Costa, titular de la FBF. (Foto: FBF)

El líder de la FIFA matizó que se deben analizar los detalles, pero vinculó la promesa a la nueva infraestructura y la pasión local: “Vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo y con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando”.

La ‘Casa de la Verde’ es una obra de 4 hectáreas ubicada en La Paz, diseñada para revolucionar la preparación de sus selecciones. El recinto se divide en tres áreas clave: administrativa, hospedaje y una moderna zona deportiva. Está equipada con tres canchas de fútbol, una de césped natural y dos sintéticas, además de un laboratorio de alto rendimiento.

Pese al entusiasmo generado por el anuncio, el propio Infantino aclaró que el camino no es sencillo y que la decisión no recae exclusivamente en él. Para que un Mundial se juegue en un país, se requiere una votación en la que participan los más de 200 países afiliados a la FIFA, un proceso diplomático y político complejo.

Sin embargo, Infantino aseguró que las gestiones ya están en marcha. “Vamos a empezar a conversar con el presidente electo sobre la posibilidad de organizar una Copa del Mundo de fútbol”, agregó. También destacó que inició conversaciones con el senador Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial del domingo, “para ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia”.

Bolivia clasificó al último cupo del repechaje mundialista del 2026. (Foto: AFP)

El presidente de la FIFA no estuvo solo; lo acompañó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El mandatario paraguayo precedió a Infantino en los discursos y actuó como el principal impulsor de la candidatura boliviana, instando públicamente al líder de la FIFA a materializar el sueño del país altiplánico.

Domínguez fue enfático y le pidió a Infantino “que cumpla la promesa de que vamos a tener un mundial en Bolivia”. Además, el jefe de la Conmebol ratificó un compromiso propio y más inmediato: “el compromiso de Conmebol” para “hacer la final única de la Copa Sudamericana el año 2027” en territorio boliviano.

Recordando que la sede de Santa Cruz tuvo que ser removida por el incumplimiento de las remodelaciones en los plazos establecidos, por lo que ahora tendrán que esperar hasta dentro de dos años para poder volver a soñar con ser sede de un magno evento del fútbol de la región.

