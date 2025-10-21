El clima del fútbol peruano se calienta en la previa de uno de los partidos más esperados por la definición final del Torneo Clausura 2025. Mientras los equipos pelean en la cancha, la batalla dirigencial se libra intensamente en los micrófonos, especialmente con un clásico a la vuelta de la esquina. Tras días de recibir duros cuestionamientos por sus dichos contra la infraestructura de un rival directo como lo es Sporting Cristal, el administrador de Universitario de Deportes decidió enfrentar las críticas. Lejos de retroceder, redobló su postura con un mensaje contundente y desafiante.

Franco Velazco rompió su silencio este último fin de semana. El administrador temporal merengue había sido el centro de la polémica por cuestionar el estado del Estadio Alberto Gallardo, tras la reprogramación del duelo por la fecha 14 del Clausura 2025. Esta acción provocó una dura réplica de Percy Olivares, exjugador de Sporting Cristal, encendiendo la previa del vital partido de este jueves 23 de octubre.

El origen de la controversia fueron las declaraciones de Velazco en la previa del duelo ante Ayacucho, que fue específico al desnudar las condiciones del recinto. Mencionó que se trata de un “estadio municipal arrendado” y lanzó una frase punzante al afirmar que “la mitad del estadio está sobre el agua”. Recalcó que no era responsabilidad de la ‘U’ que la infraestructura deportiva rival no prestara las condiciones necesarias.

Sporting Cristal mantiene su localía en el estadio Alberto Gallardo. (Foto: Sporting Cristal)

Estas palabras encontraron una rápida y dura respuesta en Percy Olivares. El exfutbolista identificado con el cuadro ‘rimense’ no se guardó nada y arremetió contra el directivo crema. La crítica de Olivares escaló al punto de acusar a ciertos jugadores de Universitario de “renunciar” a la Selección Peruana, llevando la disputa a un terreno extradeportivo.

El escenario para la réplica de Velazco fue el Estadio Nacional, minutos después del agónico triunfo crema sobre Ayacucho FC. Al ser consultado por los ataques recibidos, el directivo merengue, fiel a su estilo, respondió de forma frontal, elevando aún más la temperatura del próximo clásico.

Al ser consultado por las críticas, justificó su rol como la voz principal de la institución: “No tengo nada que opinar al respecto, yo siempre lo he dicho cuando hablen de la ‘U’, un directivo de cualquier club, me corresponde a mí tener salir adelante porque yo soy el administrador de Universitario de Deportes, la responsabilidad cae sobre mí, Sub 18, Femenino, Liga 3, el primer equipo, federativos y escuelas también, soy el responsable de la ‘U’”, indicó.

Sin embargo, su defensa tomó un tono mucho más desafiante instantes después, dejando la cita más potente de la noche. “Yo voy a salir a hablar las veces que me den la gana para defender a mi club, a mí no me van a venir a callar, ni van a pretender amedrentar, los programas de la noche, diciéndome qué es lo que tengo que decir, es más voy a hablar todas las veces que me den la gana de defender a Universitario de Deportes”, sentenció el directivo.

Franco Velazco fue designado por Sunat como nuevo administrador de Universitario tras la renuncia de Jean Ferrari. (Foto: Universitario de Deportes)

Esta postura marca una línea clara en la gestión comunicacional de Universitario. Velazco asume un rol de “escudo” activo, dispuesto a entrar al choque mediático para proteger los intereses institucionales, sin importar las críticas que su estilo pueda generar en la prensa o en ex-deportistas.

Finalmente, se refirió directamente a los dichos de Olivares, minimizando su relevancia al no considerarlo un interlocutor válido dentro del sistema. “Bueno, repito, yo no voy a hablar respecto de ninguna persona que no forme parte del sistema fútbol, el señor Olivares no es directivo de un equipo, no es directivo del equipo del que está interesado en defender, que es Sporting Cristal y más allá no tengo por qué responderle”, aclaró.

Velazco cerró su intervención delimitando con quiénes está dispuesto a debatir. “Solamente voy a responderle a aquellas personas que formen parte del sistema, a algún directivo, a algún administrador, a alguien del gobierno, que salga en agravio de la U”, concluyó.

