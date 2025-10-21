La noche en el Estadio Nacional se teñía de frustración, el cronómetro avanzaba implacable y el empate en el marcador era un negocio redondo para la visita, pero un tropiezo doloroso para el líder de la Liga 1. Con el aliento de miles de hinchas, Universitario de Deportes buscaba el gol, pero la ansiedad crecía, más aún cuando una expulsión los dejó en inferioridad numérica. Parecía que la punta del campeonato se comprometía, pero una vez más la felicidad se desbordó instantes antes del pitazo final con una victoria necesitada por los ‘cremas’.

Ese protagonista fue José Rivera. El ‘Tunche’ saltó al campo con la misión de cambiar la historia y lo hizo de la manera más épica. Un soberbio cabezazo a último minuto rompió el empate, desató la locura en las tribunas del Estadio Nacional y sentenció una victoria agónica.

Con este resultado, Universitario de Deportes dio un golpe más de autoridad, se mantiene como único líder y se consolida como el principal candidato para levantar el trofeo del Torneo Clausura 2025. A pesar de que los ‘Zorros’ plantearon un partido inteligente, cerrando espacios y cortando los circuitos de un equipo crema que no encontraba la claridad habitual.

La situación se volvió crítica tras la expulsión de Andy Polo, que obligó al equipo a redoblar esfuerzos con un hombre menos en el campo. Pese a la adversidad numérica, la ‘U’ nunca renunció a la victoria. El equipo mantuvo la presión, aunque por momentos con más corazón que fútbol, buscando ese espacio que no aparecía.

El empate parecía sellado, pero la fe del delantero que aguardaba en la banca estaba intacta, demostrando una vez más que Jorge Fossati cuenta con piezas de recambio en la banca. Rivera, el héroe indiscutido de la jornada, admitió la dificultad del rival y la importancia del resultado.

“Feliz porque logramos ganar, (Ayacucho) fue un equipo muy difícil de superar”, declaró el atacante para GOLPERU, valorando el esfuerzo colectivo para sacar adelante un partido que se había puesto cuesta arriba, tras el 1-1 marco por Jhon Lucumí, y que pudo terminar en un reparto de puntos.

Lo más sorprendente de sus declaraciones fue la calma que mantuvo, incluso en el momento más complejo del partido. “Estaba tranquilo porque sabía que el equipo iba a corresponder, sabía que iba a pasar algo bonito hoy”, agregó Rivera que, a pesar de mostrarse casi siempre desde el banquillo mencionó que “Estamos para aportar al equipo. Si bien es cierto estoy afuera pero siempre estuve esperando mi momento”.

Esa mentalidad es la que lo ha llevado a ganarse el cariño de la gente y a responder en momentos clave. “Siempre me preparo, trabajo para este momento, por mí y mi familia. Gracias a Dios las cosas me salen y correspondo a lo que es la hinchada también”, aseguró.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Ayacucho FC, Universitario volverá a tener actividad en esta misma semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la recuperación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 23 de octubre desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

