Alianza Lima volvió a celebrar en la altura y lo hizo en un escenario que históricamente le ha sido complicado. El cuadro blanquiazul venció 2-1 a Sport Huancayo con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, en un duelo que significó algo más que tres puntos. Néstor Gorosito, nuevamente en el banquillo tras cumplir su suspensión, mostró su satisfacción por la entrega de sus dirigidos y encendió la ilusión en los hinchas. Aunque reconoció que el panorama por el Clausura sigue siendo difícil, el estratega aseguró que no bajarán los brazos en la recta final del campeonato.

El argentino valoró la actitud de su equipo y el crecimiento mostrado a lo largo del año, pese a los momentos complicados que atravesaron en las últimas fechas. “Contento por el esfuerzo que hizo el plantel. Estos diez meses y medio han sido de crecimiento. Tuvimos quince días no tan buenos que nos dejaron casi fuera del torneo local, aunque todavía matemáticamente seguimos expectantes”, señaló ‘Pipo’ en conferencia de prensa, transmitiendo confianza en medio de la tensión por los resultados que restan.

Cabe resaltar que los íntimos no ganaban en esa plaza desde hacía seis años, y el propio Gorosito resaltó la dificultad de jugar en la altura y el mérito de sus jugadores. “Vistiendo esta camiseta siempre hay que ganar. Hoy en una cancha difícil logramos nuestro segundo triunfo en seis años acá, y eso habla del compromiso del grupo”, añadió el técnico argentino.

El conjunto blanquiazul suma 24 puntos en el Clausura y, aunque se mantiene por debajo de Universitario y Cusco FC, aún conserva posibilidades matemáticas de pelear el torneo. Para Gorosito, lo importante es seguir compitiendo hasta el final y no perder el foco. “Sabemos que estamos lejos, que es un poco difícil, pero trataremos de jugar y ganar todo lo que nos queda. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y ver qué pasa”, comentó el DT, dejando abierta la esperanza para los hinchas.

Más allá de la ilusión por el Clausura, Alianza Lima también busca asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores. Actualmente, pelea el segundo lugar de la tabla acumulada, que podría garantizarle un cupo directo en la fase de grupos del certamen continental, incluso si no logra el título nacional. La consigna en La Victoria es cerrar con puntaje perfecto los tres partidos restantes y esperar una combinación favorable de resultados.

¿Qué le resta jugar a Alianza Lima?

El calendario blanquiazul marca descanso en la fecha 16, luego recibirá a Melgar en Matute y cerrará la temporada ante UTC. Además, por el descenso administrativo de Binacional, Alianza Lima sumará automáticamente tres puntos en la jornada 18, lo que podría ser clave para sus aspiraciones finales.

En medio de esta campaña, Gorosito también confirmó su continuidad al frente del equipo para la temporada 2026, despejando cualquier duda sobre su futuro. “Nosotros tenemos el respaldo de los Navarro, de Cabada, de los jugadores. El contrato ya está firmado y lo tiene el club. Seguramente la próxima semana se anunciará todo”, reveló el estratega, mostrando tranquilidad y compromiso con el proyecto.

Néstor Gorosito renovaría contrato con Alianza Lima para la temporada 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR