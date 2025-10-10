GOL Caracol TV (EN VIVO | EN DIRECTO) es el canal encargado de transmitir el Colombia vs. México, válido por amistoso internacional en fecha FIFA. Este duelo se disputará en el AT&T Stadium de Estados Unidos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo inician su preparación para el Mundial 2026 y se miden ante uno de los anfitriones de la cita. El choque se desarrollará este sábado 11 de octubre del 2025. Atento a todos los detalles y descubre cómo verlo si te encuentras en tu hogar.

Colombia empieza su ruta por definir a los convocados para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo se encargó de reconstruir una selección con muchos problemas luego de no clasificar al Mundial Qatar 2022. Si bien las últimas fechas han mostrado inestabilidad, necesita comenzar a mejorar para no poner en riesgo su cargo.

Jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias y Jefferson Lerma se perfilan como pilares de un equipo que ha recuperado confianza, mientras figuras como James Rodríguez y Yerry Mina luchan por mantenerse vigentes en un grupo cada vez más competitivo y que apunta a dar la sorpresa en la Copa del Mundo.

México, por su parte, sigue navegando entre la impaciencia de una afición exigente que ahora estará más cerca de su país en la próxima Copa del Mundo. Tras una Copa Oro ganada, pero con altibajos en el rendimiento colectivo, el técnico apuesta por una base joven con nombres como Santiago Giménez, César Montes y Luis Chávez, sin dejar de lado la experiencia de Guillermo Ochoa, aunque su presencia es ahora tema de debate.

El partido ante Colombia es vital para ganar confianza, pero sobre todo para demostrar que el “Tri” puede competir de tú a tú contra selecciones sudamericanas, un desafío que históricamente se le ha complicado. Sin embargo, este tipo de duelos amistosos se muestran claves para el ruedo.

Aunque no se trata de una rivalidad clásica, el historial entre ambos está lleno de duelos cerrados. De los últimos cinco encuentros, Colombia ganó tres, incluido el 3–2 de septiembre de 2022. México, por su parte, no vence a los cafeteros desde 2010.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo para seguir Colombia vs. México?

Si quieres ver el partido de Colombia vs. México en Gol Caracol, tendrás que hacerlo mediante Caracol TV. En señal abierta (TDT) lo encuentras en el 14.1 HD, 14.2 HD2, 14.4.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo por señal abierta?

Para sintonizar GOL Caracol en señal abierta, debes de ir al canal 14.1 en la mayoría de ciudades. Eso sí, en algunas puede ser 10.1 o 12.1, según la frecuencia local. Si no tienes TV por cable ni TDT, puedes usar una antena tradicional para captar la señal análoga de Caracol TV (aunque con menor calidad de imagen).

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo por cable?

Para ver GOL Caracol TV por cable y disfrutar del amistoso de Colombia vs. México en el país ‘cafetero’, puedes sintonizar distintas operadoras. En Claro TV: Canal 100 (SD) / Canal 500 (HD) y en DIRECTV es el Canal 132 (SD) / Canal 1132 (HD). Para los que tienen Movistar TV, está disponible en el Canal 5 o 705 (HD). Para ColoCable es el Canal 13 o 17 y en ETB es el Canal 107 (SD) / 1007 (HD).

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo por internet?

Gol Caracol transmite a través de la señal en vivo de Caracol Televisión. Solo necesitas conexión a internet y un navegador. Algunos operadores como Claro, Movistar y Tigo te permiten acceder a Caracol TV en vivo por internet si eres cliente de televisión (con usuario y contraseña).

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo en Colombia?

En Colombia, son tres modalidades disponibles para ver GOL Caracol TV, teniendo en cuenta que el canal pertenece a Caracol Televisión. En señal abierta debes de ir al canal 14.1 en la mayoría de ciudades. Eso sí, en algunas puede ser 10.1 o 12.1, según la frecuencia local. Por cable en Claro TV: Canal 100 (SD) / Canal 500 (HD) y en DIRECTV es el Canal 132 (SD) / Canal 1132 (HD). Para los que tienen Movistar TV, está disponible en el Canal 5 o 705 (HD). En internet, Gol Caracol transmite a través de la señal en vivo de Caracol Televisión. Solo necesitas conexión a internet y un navegador.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo desde México?

Para GOL Caracol TV desde México necesitas un VPN. De esta manera, podrás ingresar a la web de Caracol Televisión y disfrutar del amistoso de México vs. Colombia. En el país azteca, los canales que transmiten las acciones son TUDN, VIX Gratis, Canal 6 y Azteca 7.

