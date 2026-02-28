Durante la madrugada de este sábado 28 de febrero, mientras los habitantes de Irán dormían, las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel bombardearon el régimen de dicho país, denominando estas operaciones como la ‘Furia Épica’ y el ‘León Rugiente’, respectivamente. Como era de esperarse, este ataque puso en jaque al gobierno iraní por lo que supone un golpe militar de esta magnitud, que hasta el último reporte arroja la lamentable cifra de 63 muertos.

En medio de las consecuencias de este brutal ataque, es inevitable mencionar lo menos importante de lo más importante: el fútbol. Una situación no es para menos y los autoridades del campeonato iraní lo saben perfectamente, por lo que horas después se confirmó que la jornada de este fin de semana, que iba a tener dos partidos este sábado, quedó suspendida por seguridad.

Teherán, la capital de Irán, es el principal foco del conflicto y ha sido la ciudad más afectada tras estos bombardeos; sin embargo, no es la única afectada. En respuesta, la Guardia Revolucionaria Iraní reveló que aplicó un contraataque en las bases militares de los Estados Unidos situadas en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes.

Entre los jugadores afectados y que tienen cierto reconocimiento están Munir El Haddadi, recordado por su paso por el FC Barcelona y Sevilla. Por estos días pertenece al Esteghlal y cuando empezaron las arremetidas de Estados Unidos e Israel, tuvo que ser desalojado de Teherán y ahora se dirige a Turquía para refugiarse, adonde llegará por carretera.

Antonio Adán, exportero del Real Madrid, también juega en el Esteghlal junto a Munir. No obstante, a diferencia del exjugador del FC Barcelona, el guardameta español estuvo en su día libre y eso le permitió coger un avión antes de que se cierre el aeropuerto de la capital de Irán.

Irán reaccionó tras los ataques de Estados Unidos e Israel. (Foto: AFP)

Como parte de las reacciones en otros países cercanos al conflicto, Irak y Emiratos Árabes Unidos tomaron la decisión de cerrar su espacio aéreo para evitar cualquier tipo de ataque. Por otra parte, Jordania activó sus sirenas antiaéreas para estar alerta.

Asimismo, las embajadas o consulados de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel pidieron que su personal se pusiera a buen recaudo y recomendaron a todos los estadounidenses que “hagan lo mismo hasta nuevo aviso”.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, explicó que su país y Estados Unidos atacaron Irán con el objetivo de “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica en el operativo llamado ‘Rugido del León’.

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, manifestó Netanyahu en un video que fue difundido en diversos medios de comunicación en el mundo.

A falta de cuatro meses para el inicio del Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, continúan ocurriendo hechos que ponen en alerta a los países participantes, luego de que hace una semana Guadalajara quedase en jaque tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el ‘Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

A tan poco tiempo para la justa mundialista, la FIFA se encuentra en el ojo de la tormenta y las redes sociales no han tardado en cuestionar la postura de su presidente Gianni Infantino. Recordemos que el italiano ha respaldado abiertamente a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y quien ha liderado el ataque norteamericano a Irán. No olvidemos que el seleccionado iraní está clasificado para la Copa del Mundo.

Donald Trump es muy cercano a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Foto: Jim Watson / AFP)

