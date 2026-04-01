Luego de la salida de Paulo Autuori por un notorio desgaste y los malos resultados en el Torneo Apertura, Sporting Cristal continúa en la búsqueda del director técnico ideal que pueda tomar las riendas del equipo para lo que resta de la temporada, considerando que también tendrán participación internacional en la Copa Libertadores. En ese sentido, en las últimas horas un nombre se metió en el abanico de posibilidades de la directiva rimense: Ángel Comizzo.

Según reveló el periodista Denilson Barrenechea, el exdirector técnico de Atlético Grau entró en el bolo de las opciones para hacerse cargo de Sporting Cristal, buscando enderezar el camino en la Liga 1 y competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso sí, por ahora no hay contacto directo entre ambas partes.

Recordemos que hace poco el exportero de River Plate dejó de ser entrenador de Atlético Grau, cortando uno de los procesos más largos de un DT en el fútbol peruano: se marchó después de haber llegado en agosto del 2023, dirigiendo un total de 92 compromisos. Así pues, su nombre quedó suelto como una opción para los clubes de la Liga 1 que se habían quedado sin estratega.

Ángel Comizzo también fue opción para llegar en Cusco FC. (Foto: Getty Images)

La posibilidad de Ángel Comizzo a Sporting Cristal, según la citada fuente, habría empezado a tomar forma luego de que este no llegara a un acuerdo con Cusco FC, equipo que estuvo tras sus pasos en medio de la salida de Miguel Rondelli para marcharse a Melgar. Finalmente el cuadro dorado terminó decantándose por el uruguayo Alejandro Orfila.

Veremos si Comizzo termina quedando como un nombre más en la lista de alternativas para ponerse el buzo celeste, o termina convirtiéndose en el plan B de la directiva tras la salida de Paulo Autuori. De momento, se sabe que Jorge Soto e Iván Bulos estarán al mando del primer equipo pensando en CD Moquegua.

Por otro lado, se viene hablando de Julio César Uribe como una alternativa; sin embargo, el actual director general de Fútbol de ‘SC’ sigue firme en su cargo. Entre tanto, aunque Roberto Mosquera sonó para tener su tercera etapa en el club, no hubo un interés concreto y esto está lejos de prosperar en un el corto y mediano plazo.

Julio César Uribe es el actual director general de Fútbol de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 3-2 ante Los Chankas, Sporting Cristal volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 3 de abril desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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