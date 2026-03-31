Tras culminar la fecha FIFA, el Torneo Apertura volverá a la acción y Alianza Lima enfrentará este sábado 4 de abril a Universitario de Deportes por la fecha 9 de la Liga 1. En la previa del encuentro, el defensor blanquiazul Mateo Antoni fue consultado sobre la importancia del primer clásico de la temporada, así como por la comparación con el clásico de su país entre Nacional y Peñarol.
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