Mateo Antoni se refirió al clásico ante Universitario de Deportes. (Video: Jax Latin Media)
Mateo Antoni se refirió al clásico ante Universitario de Deportes. (Video: Jax Latin Media)

Tras culminar la fecha FIFA, el Torneo Apertura volverá a la acción y Alianza Lima enfrentará este sábado 4 de abril a Universitario de Deportes por la fecha 9 de la Liga 1. En la previa del encuentro, el defensor blanquiazul Mateo Antoni fue consultado sobre la importancia del primer clásico de la temporada, así como por la comparación con el clásico de su país entre Nacional y Peñarol.

Nota en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS