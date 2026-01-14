El destacado futbolista surcoreano Heung-Min Son, de importante trayectoria en la Premier League de Inglaterra con camiseta de Tottenham, y que actualmente milita en Los Angeles FC, finalmente encontró justicia, tras ser extorsionado desde el 2023 por una joven de apenas 20 años.

Esta última le exigió fuertes cantidades de dinero desde aquel año, argumentando que estaba embarazada del atacante asiático, y amenazando con hacer pública la noticia.

Provista de ecografías falsas, chantajeó a Son quien, ante la presión y el temor de estar en diferentes portales del mundo, decidió abonarle cerca de 200 mil dólares. Pero esto no quedó ahí, pues bajo el mismo argumento, solicitó nuevos depósitos.

Fue en este momento que el destacado futbolista realizó la denuncia correspondiente y, tras un juicio en estricto privado, finalmente se sentenció a esta mujer a cuatro años de prisión efectiva.

Además, se determinó que su pareja actual fue cómplice de la joven y también estará tras las rejas por un periodo de dos años. Ambos disfrutaron del dinero de Son, según se registran en varias compras de artículos de lujo, generados por la extorsión con un hecho falso y que deja un precedente.

Heung-Min Son fue el fichaje estrella de Los Angeles FC en 2025, tras una importante carrera en el fútbol europeo.

No es un secreto que los futbolistas ganan importantes cantidades de dinero, por lo que siempre están en la mira de gente inescrupulosa que solo busca beneficiarse de su patrimonio con prácticas como el chanje y la extorsión.

Heung-Min Son de 33 años fichó en la pasada temporada por los Angeles FC de la Major League Soccer, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia de la Liga. Además, trascendió que tiene el segundo salario más alto.

Debutó como profesional en Hamburgo de Alemania, donde fue compañero del peruano Paolo Guerrero. Luego, pasó por las filas del Bayern Leverkusen, antes de llegar al Tottenham Hotspur de la Premier League.

