Honduras vs Noruega: se enfrentan por el Grupo C del Mundial Sub 20 2019 vía DirecTV Sports

Honduras vs. Noruega se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 3 del Grupo C del Mundial Sub 20 2019 , este jueves 30 de mayo, desde las 11:00 horas (horario peruano). Sigue la narración y transmisión a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Mira las principales incidencias por la web de Depor.com.

Honduras y Noruega se verán las caras en su última presentación en la fase de grupos, en un encuentro que también podría significar su último juego en el Mundial Sub 20 de Polonia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Arena Lublin.



Honduras vs. Noruega: horarios del partido



México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Honduras y Noruega tratarán de lograr la victoria en Lublin para estrenar su casillero de puntos, soñar con un pase a octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros, o en el caso más probable despedirse del torneo con la cabeza alta.

En sus dos partidos anteriores, Honduras fue goleada 5-0 a manos de Nueva Zelanda y, posteriormente, cayó frente a Uruguay por un marcador de 2-0. Por peor diferencia de goles, la 'H' ocupa el último casillero.

Noruega, clasificado por tercera vez en un Mundial Sub 20, ha tenido una actuación similar. Los europeos perdieron 3-1 frente a los 'Charrúas' y cayeron 2-0 contra los neozelandeses.

Vale decir que Uruguay y Nueva Zelanda ya aseguraron su presencia en octavos de final del Mundial Sub 20.

