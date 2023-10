Inglaterra vs. Italia se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV), este martes 17 de octubre, por la fecha 8 del Grupo C de las Eliminatorias de la Eurocopa 2024, que se llevará a cabo en el Estadio de Wembley en Londres. El partido está programado para arrancar desde la 1:45 de la tarde (hora colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus, ESPN y UEFA TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Inglaterra vs. Italia: último entrenamiento del conjunto inglés por Eliminatorias Eurocopa 2024. (Video: Selección de Inglaterra)

Inglaterra vs. Italia: alineaciones probables

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ben Chilwell; Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane Y Marcus Rashford.

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ben Chilwell; Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane Y Marcus Rashford. Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovani Di Lorenzo, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Manuel Locatelli, Nicolo Barella, Davide Frattesi; Giacomo Raspadori, Moise Kean y Doménico Berardi.