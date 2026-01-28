Alianza Lima presentó a su plantel profesional en medio de la polémica por la indisciplina de varios futbolistas durante su gira en Uruguay por la Serie Río de La Plata. Pese al cargado ambiente del último sábado en Matute por el descontentos de los hinchas, los blanquiazules vencieron con autoridad 3-0 al Inter Miami que llegó con sus figuras más importantes.

Precisamente, el español Sergio Reguilón, con pasada en Real Madrid, Sevilla, Tottenham y Atlético de Madrid, inició las acciones, pero sufrió una lesión que lo obligó a dejar el campo de juego, apenas iniciado el encuentro.

Fue durante un choque con el delantero blanquiazul Gaspar Gentile, lo que provocó la inmediata asistencia médica y la decisión inapelable del entrenador argentino Javier Mascherano, en su primera partido de pretemporada.

En las últimas horas, el Departamento Médico del Inter Miami reveló la lesión y zona que padece el futbolista de 29 años, quien también ha sido internacional con la selección de España.

“El jugador ha sido sometido a exámenes médicos que confirmaron que sufre un esguince de rodilla de grado II en su pierna derecha, y su cronograma para regresar al campo se determinará a medida que avance su recuperación”, informó el club en sus canales oficiales.

Por tal motivo, Reguilón se perderá el resto de la gira sudamericana del Inter Miami que tiene pactado partidos amistosos ante Atlético Nacional, Barcelona SC e Independiente del Valle.

Sergio Reguilón fue titular ante Alianza Lima. (Foto: Inter Miami)

El equipo que tiene como máxima figura al campeón del mundo Lionel Messi es el vigente campeón de la Major League Soccer, y tuvieron una exigente temporada en 2025, pues incluso participó del Mundial de clubes.

Sin embargo, los goles de Paolo Guerrero y Luis Ramos dejaron mal parados a los defensores de las ‘Garzas’ que aún tienen mucho trabajo por hacer en esta zona de la cancha.

