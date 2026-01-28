La Selección Peruana tuvo una desastrosa participación en las Eliminatorias 2026 y dejó la sensación de un grave estancamiento tras la notoria decadencia de una generación que supo darle muchas alegrías al país. En medio de la salida de Óscar Ibáñez y la posterior designación de Manuel Barreto como director técnico interino para los últimos partidos del año pasado, existe la gran interrogante sobre quién será el elegido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que tome la batuta de manera definitiva, con Jean Ferrari como el encargado de revisar los CVs al ser el director general de Fútbol.

Así pues, en el programa Hablemos de MAX señalaron un punto clave en el destino del próximo comando técnico de la Selección Peruana, vinculado directamente con las alternativas que se vienen barajando en la Videna. Como se sabe, Gustavo Álvarez, quien hasta hace poco fue entrenador de la Universidad de Chile, está libre y fue voceado como el más cercano para ponerse en el buzo de la ‘Bicolor’.

No obstante, según reveló el periodista Gustavo Peralta, pese a que hubo dos reuniones con el argentino, hasta el momento no hay nada concreto. La primera de ella se dio cuando vino al Perú para enfrentar a Alianza Lima con la U. de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, y la segunda fue el mes pasado, precisamente cuando se desligó del conjunto universitario.

Si bien en la segunda reunión le dieron el visto bueno y le informaron que lo llamarían en unos días para finiquitar detalles vinculados al tema contractual, esa llamada hasta el cierre de esta nota no se ha dado. En ese sentido, por más que Álvarez es del gusto de Jean Ferrari, mientras no se hablen de cifras y lleguen a un acuerdo desde lo económico, todo seguirá en stand by.

Gustavo Álvarez quedó libre tras su salida de la Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Ante esto, la citada fuente precisó que este panorama explica que Gustavo Álvarez no es la única alternativa que tienen en carpeta en la FPF y la otra opción estaría en Brasil. El nombre que estaría bajo siete llaves sería el de Mano Menezes, quien reúne las condiciones que están buscando: un hombre de experiencia, con manejo de grupo y con el bagaje suficiente para dirigir en unas Eliminatorias.

Recordemos que Menezes llegó a estar al mando de la Selección de Brasil entre el 2010 y 2012, pero no pudo continuar luego de perder la final de los Juegos Olímpicos de Londres frente a México. Siempre con la información de la fuente en mención, allegados de la FPF están buscando la manera de contactarlo para conocer su interés y en qué etapa de su carrera está, luego de quedar libre tras su paso por Gremio.

¿Hay una fecha límite para la elección del nuevo entrenador de la Selección Peruana? A finales del año pasado, en una entrevista con Campeonísimo, Jean Ferrari precisó lo siguiente: “Estoy en etapa de entrevistas, ya he conversado con algunos y en la primera semana de enero estamos prácticamente definiendo al comando técnico”.

A poco para que finalice enero, lo cierto es que no hay luces claras sobre el nuevo comando técnico. Veremos qué decisión terminan tomando en la FPF, considerando que se avecina la fecha FIFA de marzo y por lo menos antes de esos amistosos tendríamos que ver a alguien trabajando en la Videna con el buzo de la ‘Bicolor’.

Jean Ferrari asumió como director general de la FPF desde agosto del 2025. (Foto: FPF)

