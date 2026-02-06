El Estadio Banco Pichincha será escenario del partido amistoso entre Inter Miami y Barcelona SC, el mismo que ha sido denominado como el ‘Partido de la Historia’. Para este encuentro, la organización del evento ha preparado un operativo de seguridad sin precedentes en la ciudad por la magnitud de estrellas internacionales que llegarán.

“Habrá un despliegue militar, policial y de tránsito en toda la ciudad, no solo en el estadio, sino también en hoteles, restaurantes y centros comerciales”, declaró Daniel Molina, organizador del evento, en diálogo con WQ Radio.

De hecho reveló que la presencia del campeón del mundo con Argentina, Lionel Messi, ha generado mucho turismo en la ciudad y manejan reportes de visitantes que han llegado desde Europa, Dubái, Estados Unidos, Centroamérica, entre otros lugares.

Las ‘Garzas’ culminarán su gira sudamericana que incluyó también partidos amistosos en Perú y Colombia. Ante Alianza Lima cayó goleado por 3-0, mientras que ante Atlético Nacional de Medellín ganó por 2-1.

La expectativa en Guayaquil es muy grande con localidades agotadas y mucha emoción en lo que sería la última vez que Messi juegue en Ecuador, pues se retiraría de la selección albiceleste una vez culminado el Mundial de Estados Unidos.

Cabe mencionar que Barcelona S.C. tuvo su presentación oficial el último fin de semana con derrota 1-0 ante Guayaquil City en la denominada Noche Amarilla 2026. Este espectáculo tuvo una presentación musical del cantante puertorriqueño Zion.

Así se presentó al plantel en la Noche Amarilla. (Foto: Barcelona)

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Barcelona SC?

El partido será transmitido a través de la señal de El Canal del Fútbol (ECDF), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Ecuador como en el extranjero. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Barcelona SC?

Este encuentro entre Inter Miami y Barcelona se disputará este sábado 7 de febrero en el Estadio Banco Pichincha. El partido está programado para iniciar a la 7:00 p.m., hora ecuatoriana y peruana, una hora menos en territorio mexicano, mientras que en Argentina se jugará a las 9:00 p.m..

