Inter Miami vs. Charlotte se enfrentan este sábado 13 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 33 de la Major League Soccer (MLS) 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Bank of America Stadium. Ambas escuadras necesitan una victoria para comenzar a asegurar su presencia en el play-off y tentar el título nacional a final de temporada.

Inter Miami vuelve a la actividad de la MLS y afrontará el primero de nueve enfrentamientos que tendrá en los próximos 35 días. De esta manera, buscan comenzar a escalar posiciones e ir definiendo cuál será su ubicación final en el Conferencia Este, queriendo también asegurar su presencia en los playoffs.

A diferencia de Charlotte, los rosados tienen cuatro partidos pendientes para poder nivelarse al resto de competidores. Situación distinta para el rival de turno que no tuvo complicaciones mayores ya que no avanzó de rondas en la Leagues Cup o disputó competencias paralelas.

La racha invicta de los dirigidos por Dean Smith le ha permitido escalar hasta la tercera posición de la Conferencia Este de la MLS con 50 puntos, mientras que los de Javier Mascherano tienen actualmente 46 unidades y marchan sextos, con dos puntos más respecto a New York City que disputaría el Play-In de terminar hoy la campaña.

De los cinco juegos que le faltan a Charlotte para terminar la temporada 2025, solo dos serán de visitante, además de que se enfrentará a rivales de la parte baja de la tabla que ya no juegan nada como Montreal y DC United, aunque también tendrá que enfrentar al líder Philpadelphia Union y a New York City.

Por su parte, Inter Miami tendrá que realizar cuatro visitas y medirse a rivales complicados como el propio Charlotte, Seattle Sounders, New York City y Nashville. Lionel Messi apunta a ser uno de los titulares indiscutibles en este periodo, tras clasificar con Argentina al Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Charlotte?

Apple TV es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la MLS, por lo que el Inter Miami vs. Charlotte podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la plataforma de streaming a través de Apple TV comprando el MLS Season Pass.

¿En qué canales ver Inter Miami vs. Charlotte?

De acuerdo a la programación de la MLS, el partido entre Inter Miami vs. Charlotte está pactado para disputarse este sábado 13 de setiembre a partir de las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del domingo 14.

¿Dónde jugarán Inter Miami vs. Charlotte?

