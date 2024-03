Inter Miami vs. Nashville se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este jueves 7 de marzo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF . Con Lionel Messi y Luis Suárez que serán titulares en este encuentro, las ‘Garzas’ que buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda. El choque comenzará a las 9:00 de la noche (hora de Perú - dos horas más tarde en Argentina y Uruguay) y será transmitido GRATIS por ESPN, Star Plus, TUDN, FOX Sports y Amazon Prime para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Inter Miami vs. Nashville SC por la Copa de Campeones CONCACAF. (Vídeo: @InterMiamiCF).





Inter Miami vs. Nashville SC: posibles alineaciones

Inter Miami: Callender, Freire, Avilés, Yedlin, Alba, Gómez, Gressel, Busquets, Messi, Taylor, Suárez.

Callender, Freire, Avilés, Yedlin, Alba, Gómez, Gressel, Busquets, Messi, Taylor, Suárez. Nashville SC: Willis; MacNaughton, Zimmerman, Maher; Moore, Davis, Godoy, Washington; Yearwood; Boyd y Bunbury.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.