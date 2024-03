La pretemporada de Inter Miami no fue la mejor y, a pesar de que el equipo ya comenzó sus partidos oficiales , Gerardo Martino sabe que su equipo no está completamente listo para afrontar los diversos desafíos que tiene para este 2024. Con Lionel Messi , Luis Suárez , Sergio Busquets y Jordi Alba, se une un jugador con una gran capacidad de disparo desde la distancia, visión de juego y posiblemente el nuevo compañero de goles del astro argentino y el uruguayo. Las ‘Garzas’ contarán con Matías Rojas (28 años) para esta temporada, siendo una apuesta para mejorar el juego que el equipo de Miami ha estado experimentando.

A principios de este año, el nombre del paraguayo volvió a resonar fuertemente en Argentina, luego de su desafortunada experiencia en Brasil con el Corinthians. Rojas se vio obligado a abandonar el club debido a problemas con la dirigencia. Surgieron rumores sobre su posible regreso al Racing Club y su llegada al emblemático Boca Juniors, con la esperanza de recuperar su nivel destacado.

Según lo indicado por César Luis Merlo, periodista con experiencia en el ámbito de los traspasos de jugadores, el futbolista paraguayo se unirá al equipo estadounidense como agente libre. De esta manera, Matías Rojas y también el argentino Federico Redondo serán incorporaciones recientes al Inter Miami para la próxima temporada. El equipo de ‘Las Garzas’ tiene como objetivo conseguir su segundo título en la historia del club durante esta temporada.

Ahora, el mediocampista vivirá un presente junto a Lionel, con quien buscará revertir la situación del equipo de camiseta rosa del año pasado. Asimismo, el paraguayo declaró que tiene una gran admiración por el argentino. “Jugar contra Messi fue lo mejor que me pasó en el fútbol, hasta ahora. Cumplí un sueño. Es un ídolo, el mejor de todos los tiempos. No hay, no hubo ni habrá otro jugador como Messi”, declaró en el 2019 a Clarín.

El futbolista de 28 años jugó para un equipo brasileño en su último club, donde participó en 30 partidos sin poder anotar goles, pero sí brindó tres asistencias. El equipo rosa será el sexto en su carrera internacional, después de haber jugado previamente para el Ciclón, Lanús, Racing, Defensa y Justicia en Argentina, y el Timão en Brasil, representando así una amplia trayectoria en diversos clubes y ligas.

Periodista Cesar Merlo confirmó que Rojas es nuevo jugador de Inter Miami para este 2024. (Foto: X).





¿Por qué se fue Matías Rojas del Corinthians?

Después de su etapa en Racing de Argentina, Matías Rojas decidió cambiar el rumbo de su carrera y probar suerte en una liga destacada de Sudamérica. En el verano de 2023, fichó por el Corinthians de Brasil, pero su experiencia en el club no fue como esperaba. Después de varios meses, Rojas decidió declararse jugador libre debido a problemas con los pagos pendientes, según lo informado por el periodista brasileño Benjamín Back.

Esto se debe a que, hacia finales del año pasado, el jugador de 28 años tuvo desacuerdos con la dirigencia del Timao debido al incumplimiento en los pagos. Según lo informado por Globo, el equipo paulista le adeudaba a Rojas una cifra aproximada de cinco millones de reales (algo más de un millón de dólares) en concepto de deudas por derechos de imagen.

Ante esta situación, amenazó con irse y declararse jugador libre, lo que llamó la atención de la directiva de Boca Juniors, quienes lo consideraron como una posible incorporación al llegar con la carta de libertad. “Rojas tiene una técnica única para tocar la pelota, su estilo de juego es especial”, comentó Román Riquelme. Sin embargo, a pesar de estos elogios, Boca nunca lo consideró como una prioridad de fichaje.

Inicialmente, los dirigentes del ‘Timão’ reaccionaron de manera negativa ante la decisión de Rojas de no presentarse a los entrenamientos. A través de un comunicado, el club hizo pública su ausencia mediante las redes sociales: “La directiva del Sport Club Corinthians Paulista se sorprendió al enterarse de que el jugador Matías Rojas no asistió al entrenamiento del pasado jueves (29)”.

Finalmente, la directiva del Corinthians llegó a un acuerdo con el jugador para resolver la deuda pendiente. Rojas optó por permanecer en el equipo y rechazó todas las ofertas recibidas. Sin embargo, el club no cumplió con el acuerdo de pago acordado, lo que llevó a Matías Rojas a decidir abandonar nuevamente el club y declararse jugador libre.

Matías Rojas llegó al Corinthians y solo disputó 10 partidos, acumulando un total de 437 minutos en el campo. (Foto: Agencias).





¿Cuándo vuele a jugar Inter Miami?

Después de lograr una contundente victoria por 5-0 sobre Orlando City en el clásico de Florida, el equipo Inter Miami se preparará para su próximo desafío contra Nashville SC en los octavos de final de la Concachampions. Este emocionante encuentro está programado para llevarse a cabo en el Geodis Park (Nashville, TN) el jueves 7 de marzo, comenzando a las 9:00 p.m. hora peruana (11:00 p.m. hora argentina). Sin duda, este partido representa el primer desafío crucial del año para Messi, Suárez y el resto del equipo.

Posteriormente, en la siguiente jornada de la Major League Soccer (MLS), las ‘Garzas’ tendrán como rivales a CF Montreal en el Estadio DRV PNK de Fort Lauderdale. Este emocionante encuentro está programado para el domingo 10 de marzo a las 4:00 p.m. hora peruana (6:00 p.m. hora argentina) y estará disponible para su visualización a través de las señales de Apple TV y MLS Season Pass en todo el mundo.





